ISIS:lta sairain video: säkkeihin sullottujen miesten kurkut sahattiin auki

ISIS:n julkistama 16-minuuttinen The Bringers of Doom -niminen video on tehty "Damaskoksen valtiossa" eli Syyriassa.

Videolla näytetään ensin koalition ilmaiskuja. Videon lopussa mestataan tavalliseen tapaan viisi vihollista, joita tässä tapauksessa sanotaan vakoojiksi.

Erittäin tarkasti näytetty tapahtuma poikkeaa ISIS:n aiemmista videoista. Ensin viisi miestä tuodaan aavikolle jostain syystä sullottuna suljettuihin perunasäkkeihin. Säkit heitetään kovakouraisesti auton lavalta.

Säkit avataan. Niissä olevien viiden oranssipukuisen vangin taakse asettuu viisi mustapukuista ISIS:n miestä. Yksi julistaa tuomion.

Kukin tappajista sahaa edessään olevan, vastaan taistelemattoman miehen kurkun auki sahalaitaisella tikarillaan. Tämä näytetään erittäin tarkasti ja vastenmielisellä tavalla.