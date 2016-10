"Siskoni on 16-vuotias, ISIS antoi hänet seitsemälle miehelle"

NDTV on julkaissut naistoimittajan tekemiä vangittujen ISIS-taistelijoiden haastatteluja. Hänen johtopäätöksensä on, että islamilainen valtio on tehnyt täydelliseksi epäinhimillistämisen, joka sallii sen jäsenten harjoittaa islamin nimissä naisvihaa, aggressiivisia seksuaalisia haluja ja vallanhimoa.

"Vaimoni on vain nainen, kuten kuka tahansa nainen. Naiset ovat olemassa avioliittoa ja lasten tekemistä varten. Jihadissa tunteet eivät merkitse. Naiset pysyvät hengissä, eivät elä", eräs vangeista sanoo.

"Vaimoni peittää vartalonsa ja kasvonsa kokonaan, eikä koskaan poistu talosta ilman minua", hän kertoo.

Haastattelija tapaa myös 23-vuotiaan jesidinaisen "Faridan", joka vapautettiin ISIS:ltä pari kuukautta sitten. Faridan viisi veljeä tapettiin; hänen aviomiehensä on yhä hengissä.

"Siskoni on 16-vuotias. He naittivat hänet seitsemälle miehelle. Hän on yhä Syyriassa. ...Näin miehen raiskaavan peräkkäin neljä naista. Näin heidän repivän vauvan äitinsä rinnoilta vauvan juodessa. Yksi mies meni avioon kanssani, sitten yksi hänen ystävistään näki minut ja piti minusta, joten hän avioitui kanssani. Minut myytiin viidelle miehelle", Farida kertoo.

"Olen aina surullinen ja itken. Olen henkisesti väsynyt. En pysty koskaan tekemään (aviomiestäni) onnelliseksi. Miten voin katsoa aviomiestäni kasvoihin. Hän näkee vieraan katsovan takaisin".

Naisen mukaan ISIS:n miehet tekevät tekojaan vapaasti ja sydämestään.

"He syövät, nukkuvat ja hengittävät islamia. He ovat pilvessä siitä. Se tekee heistä hulluja. Se on sairautta".

25-vuotias "Leila" Duhokin pakolaiskeskuksessa on tunnottomassa ja tunteettomassa tilassa.

"He sanoivat että meidän uskontomme on eliminoitava, ja meidän kaikkien täytyy kääntyä islamiin pakolla. Mutta jopa kun olimme heidän kanssaan, meidän sydämemme olivat samat. Olemme yhä jesidejä. He saattoivat raiskata ja kiduttaa meitä, mutta he eivät voineet muuttaa sydämiämme", Leila sanoo.

ISIS:n taistelija vankilassa sanoo, että jesidinaiset annetaan korkea-arvoisemmille jäsenille ja nuorempia arvostetaan enemmän.

"Jesidit ovat erilaisia kuin vaimot, koska he ovat orjia ja sotasaalista. He kuuluvat islamilaiselle valtiolle ja voimme tehdä mitä haluamme heidän kanssaan":

Haastattelija kysyy "entä jos se olisi äitisi".

"Vaikka se olisi äitini, se on islamilainen sharia-laki enkä muuttaisi mieltäni koska se on jihadin vuoksi. Kohtelemme naisia sen mukaan mitä islamilainen laki, ei ihmisen laki, edellyttää. Näin heidän kuuluu elää. He ovat toisen luokan ihmisiä", vanki vastaa.