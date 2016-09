ISIS teurasti vastapuolen komentajan raa'asti, julkaisi videon

ISIS:n julkistamassa So Take Warning -nimetyssä videossa ensin haastatellaan heidän vankiaan. Lopussa oranssiin pukuun puettu sama vanki on sidottu tolppaan.

Häntä ammutaan pitkän tähtäämisen jälkeen konekiväärillä. Tämän jälkeen hänen päänsä käydään irrottamassa.

Syyrian sodan alkuvaiheissa Syyrian armeijasta irronneen Free Syrian Armyn Hamzan divisioona on vahvistanut, että mies oli heidän kenttäkomentajansa Ahmad Musa al-Hussein. Tapahtumapaikkana oli Aleppo.