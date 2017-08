Irlannin pääministeri: Brexit on sukupolvemme suuri haaste

Irlannin pääministeri Leo Varadkarin mukaan Pohjois-Irlannin tilanne on vakaampi kuin pitkään aikaan, mutta Brexit on sille selvä haaste. Varadkar puhui aiheesta ensimmäisellä vierailullaan Pohjois-Irlantiin sen jälkeen, kun hän nousi pääministeriksi. Belfast Telegraph on julkaissut Varadkarin Belfastissa pitämän puheen kokonaisuudessaan.

Varadkar ehdotti puheessaan muun muassa siirtymäaikaa EU:n ja Ison-Britannian vapaakauppasopimuksen neuvottelemiseksi. Irlannin pääministerin mukaan Britannia voisi pysyä EU:n sisämarkkinoilla myös Brexitin jälkeen, jotta EU:n ja Britannian välille voitaisiin neuvotella uusi vapaakauppasopimus.

– Jos Britannia ei halua pysyä tulliunionissa, ehkä voimme luoda Britannian ja EU:n tulliunionin. Meillä on tulliunioni Turkin kanssa, kai voimme solmia sellaisen myös Ison-Britannian kanssa?

Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja on ainoa Euroopan unionin ja Ison-Britannian välinen maaraja ja esimerkiksi työssäkäynti rajan yli on yleistä. Asiantuntijoiden mukaan koko Irlannin ja Pohjois-Irlannin talousalueen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että maarajalle ei tuoda tulleja ja maahantulotarkastuksia.

Samaa toivoo myös Varadkar. Hänen mukaansa kukaan ei halua paluuta militarisoituun ja vahvasti valvottuun rajaan.

– Raja itsessään oli todella erilainen paikka: verenvuodatuksen, väkivallan ja tarkastuspisteiden paikka. Raja kaupankäynnille, hyvinvoinnille ja rauhalle sekä brutaali fyysinen ilmentymä historiassa tapahtuneelle jakautumiselle ja poliittisille epäonnistumisille, Varadkar sanoi.

Varadkarin on määrä käydä Pohjois-Irlannin vierailullaan keskusteluja maan kaikkien poliittisten puolueiden kanssa. Pohjois-Irlannin politiikkaa hallitsevat Iso-Britannian osana pysymistä kannattava DUP sekä Irlantiin liittymistä vaativa Sinn Féin.