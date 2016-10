”Internetin Batman” kosti hakkeroinnin ja nolasi Venäjän ulkoministeriön

Jester-nimellä (suom. narri) tunnettu hakkeri iski perjantaina Venäjän ulkoministeriön sivuille. Hakkeri jätti sivustolle tiedotteiden joukkoon vitsikkään viestin. Se löytyy tästä.

– Toverit! Keskeytämme tavallisen Venäjän ulkoministeriön kotisivun ohjelmiston, toimittaaksemme seuraavan viestin, kirjoitus alkaa.

Viestin avatessa sivusto alkaa soittaa Yhdysvalloissa hätälähetysten alussa soitettavaa sireeniä.

Internetin Batmaniksikin tituleerattu hakkeri luettelee paikoin alatyylisessä viestissään Venäjän tekosia.

Hänen mukaansa Venäjä oli vastuussa myös maailmalla loppuviikosta suurta huomiota herättäneestä massiivisesta palvelunestohyökkäyksestä, jonka seurauksena muun muassa Twitter-, Spotify-, Netflix- ja PayPal -palvelut toimivat hitaasti tai niille ei päässyt ollenkaan.

– Lopettakaa koko homma. Voitte ehkä pomottaa naapurimaitanne, mutta tämä on Amerikka. Ette tehneet vaikutusta kehenkään, hakkerin viestissä todetaan.

Hakkeri kommentoi tekoaan nimettömästi CNN:lle. Motiivina oli kosto.

– Halusin sohaista heitä ja tehdä jotain lopettaakseni amerikkalaisten toimettomuuden.

Hakkerin viesti löytyi ulkoministeriön sivulta Suomen aikaa kahdeksan jälkeen lauantaina illalla.

– Moskovassa kello on juuri nyt neljä aamuyöllä ja viikonloppu on menossa. Toivon etteivät he saa aukkoa paikattua ennen maanantaita, hakkeri kommentoi.