Donald Trumpin ensimmäinen tanssi perjantain virkaanastujaisjuhlissa? My Way

USA:n presidentinvaihdosta seuraa ja juhlii maan pääkaupungissa satoja tuhansia ihmisiä. Juhlat alkavat torstaina konserteilla ja seppelten laskuilla. Illalla Donald Trump puhuu konsertissa sen väliajalla.

Perjantaina aamulla kirkonmenojen jälkeen Trumpit menevät Valkoiseen taloon. Sieltä he tulevat perinteisesti väistyvän presidenttipariskunnan seurassa Capitol Hillille varsinaisiin virkaanastujaisiin.

Perustuslain määräämä vaihdoksen ajankohta on perjantaina keskipäivällä, joka tarkoittaa Suomen aikaa kello 19.

Tuolloin uusi presidentti nostaa kätensä ja lausuu seuraavan virkavalan korkeimman oikeuden puheenjohtajan perässä:

– I (Donald Trump) do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. (So help me God.)

Eli: Minä (Donald Trump) juhlallisesti vannon, että tulen uskollisesti suorittamaan Yhdysvaltain presidentin tointa ja parhaan kykyni mukaan säilyttämään, suojelemaan ja puolustamaan Yhdysvaltain perustuslakia. (Jumala minua auttakoon)

Tämän jälkeen presidentti pitää puheen.

Puolta tuntia aiemmin virkavalansa on tilaisuudessa antanut varapresidentti Mike Pence.

Seremoniat jatkuvat 2,5 kilometrin paraatilla pääkaupungin halki. Myöhemmin illalla Washington D.C.:ssa on lukuisia virkaanastujaisten tilaisuuksia ja juhlia.

Washington Examiner kertoo presidentti Donald Trumpin osallistuvan kolmeen gaalaan. Liberty Ball -juhlassa presidentti vie vaimonsa Melania Trumpin ensimmäiseen tanssiin. Kappaleena tulee olemaan Frank Sinatran My Way.