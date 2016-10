Presidentti Ilves: Venäjä osoittaa voimaansa, Virolla turva Naton jäsenenä

– Kuten muistamme, plutonium-sopimuksesta vetäydyttiin viime viikolla. Venäjä on vaatinut Yhdysvaltoja korvaamaan kaikki pakotteista koituneet kustannukset – mukaan lukien ne, joita on aiheutunut sen muille maille asettamista pakotteista. Syyriassa uhkaillaan ja nyt samanlainen voimankäyttötaktiikka on saavuttanut meidänkin seutumme, Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves totesi perjantaina Viron Yleisradion mukaan.

Ilves kommentoi torstain ja perjantain ilmatilaloukkauksia Suomessa ja Virossa sekä uutisia, joiden mukaan Venäjä olisi kuljettanut perjantaina Iskander-ohjusjärjestelmää salassa kohti Kaliningradia. Hän kuvailee tapahtumia "voimannäytökseksi".

Ilveksen mukaan Venäjän toiminta on osa suurempaa eskalaatiota, joka näkyy ainakin sen retoriikassa. Hänen mukaansa Viro voi kuitenkin Naton jäsenenä tuntea olonsa suhteellisen turvalliseksi.

Viron pääministeri Taavi Rõivas kuvasi tietoja Iskandereista “hälyttäviksi”. Hänen mukaansa ne osoittavat Venäjän lisäävän länteen kohdistamaansa painetta.