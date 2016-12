IL: Putin lähetti Stalinin talvisotapuheen Niinistölle: Suomen armeijaa arvosteltiin "taikatempuista"

Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili heinäkuussa Kultarannassa presidentti Sauli Niinistön luona. Putin kertoi Niinistölle tuolloin arkistoista löydetystä Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin puheesta vuodelta 1940, missä tämä muun muassa arvioi Suomen armeijan tilaa ja selittää talvisotaa.

Iltalehti sai nähtäväkseen Stalinin puheen, jonka Putin oli lähettänyt Niinistölle. Lehti kertoo, että asiakirja saatiin Suomen ulkoministeriöön kolme viikkoa sitten. Putinin kesällä kertoman mukaan joitakin kohtia dokumentissa on ollut tarpeen peittää "mustalla tussilla." Iltalehden mukaan tekstistä on sensuroitu noin puolet.

Kyseessä on asiakirja, johon pikakirjoittajat ovat kopioineet Stalinin pitämän monologin. Puhe on pidetty Kremlissä Moskovassa huhtikuussa vuonna 1940. Stalin on siinä perustellut komentajilleen muun muassa sodan päämääriään.

Stalin on dokumentin mukaan todennut aloittaneensa sodan "kansainvälisen tilanteen takia" Suomea vastaan vuonna 1939 siitä huolimatta, ettei puna-armeija ollut siihen vielä valmis. Stalin koki, että suomalaisten taltuttamiseen oli avautunut hyvä mahdollisuus, kun läntiset suurvallat taistelivat keskenään. Hyökkäys olisi Stalinin mukaan ollut paria kuukautta myöhemmin jo mahdoton, ja asiaan olisi voitu palata "aikaisintaan parinkymmenen vuoden päästä."

Lisäksi asiakirjasta ilmenee, että Stalin antoi tylyn arvion Suomen armeijasta. Hänen mukaansa Suomen armeijan suurin heikkous oli sen tapa puolustautua passiivisesti, eikä armeijaa ollut koulutettu vastahyökkäyksiin. Lisäksi armeijan kalusto oli vanhanaikaista.

"Armeija ei voi toimia pelkillä taikatempuilla", hän soimaa dokumentin mukaan. Suomen armeija kykeni hänen mielestään nimittäin "vain joihinkin pienimuotoisiin näytöksiin, kuten koukkimaan selustaan ja motittamaan." Näitä taktiikoita hän kuvailee taikatempuiksi, jotka voivat toimia kerran tai kaksi, mutteivät enää kolmatta kertaa.

Lisäksi Stalin arvioi puheessaan puna-armeijan operaatiosuunnitelmia sekä oman armeijansa heikkouksia, erityisesti sotilasjohtajiaan. Puna-armeija oli hänen mukaansa lähtenyt Suomen-sotaan "kuin huviretkelle."