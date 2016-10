Kuinka vanhaksi ihminen voi elää? Nyt se on selvitetty

Voiko ihmisestä tulla kuinka vanha tahansa, vai onko olemassa jokin raja? Amerikkalaistutkimuksen mukaan on, eikä kyseistä maksimia voi helposti ylittää. Tutkimustuloksista uutisoi SVT.

Kaikkien aikojen vanhin ihminen on ollut ranskalainen Jeanne Calment, joka kuoli vuonna 1997. Hän eli 122 -vuotiaaksi.

Juuri 120 vuoden ikä onkin amerikkalaistutkimuksen mukaan maksimi. Demograafisen informaation analyysilla tutkijat saivat selville, etteivät maailman vanhimmiksi elävien ihmisten iät ole nousseet sitten 1990-luvun. Tämän jälkeen tutkijat katsoivat maailman vanhimpien joukkoon kuuluneiden henkilöiden kuoliniät. Tällöin paljastui, että 110 ikävuoden jälkeen kuolinluvut kasvoivat dramaattisesti.

Suurin elinikään vaikuttava tekijä on geeniperimämme. Koska meidät on geeniemme ansiosta ohjelmoitu elämään vain tiettyyn pisteeseen asti, on luonnollista, että ihmislajille on olemassa maksimaalinen ikä.

– Eläimiin verrattuna olemme todella onnistuneet pidentämään elämäämme teknologian, lääketieteen ja elämäntapojemme ansiosta. Mutta on kuitenkin sanottava, että edelleen kuolemme joka tapauksessa, vaikka kuinka pitkittäisimme elämää eri tavoin, sanoo SVT:n haastattelema professori Karoliinisesta instituutista.