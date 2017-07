Nationalistit aikovat pysäyttää siirtolaiset Välimerellä – tunnettu alt-right-bloggari auttaa rahoituksessa

Identitaarien vuokraama Djiboutin lipun alla kulkeva C-Star-laiva on lehden mukaan matkalla Kyprokselta italialaiseen Catanian satamakaupunkiin lastatakseen matkaan lisää aktivisteja. Sen jälkeen laivan on tarkoitus jatkaa matkaa Libyan rannikolle.

Identaarinen liike on Ranskassa vuonna 2002 perustettu islamilaisvastainen ja kansallismieliseksi itseään kuvaava nuorisoliike. Eniten kannattajia liikkeellä on nykyisin saksankielisissä maissa. Saksan turvallisuuspoliisi Verfassungsschutz tarkkailee identitaaria ryhmittymää perustuslain vastaisena organisaationa.

Saksalaislehden mukaan rahankeruussa missiota varten on auttanut amerikkalainen oikeistoaktivisti ja vaihtoehto-oikeisto eli alt-right-piireissä tunnettu mielipidevaikuttaja Charles C. Johnson, joka on kirjoittanut muun muassa vaihtoehtoisen oikeiston suosimalle amerikkalaiselle Breitbart Newsille ja pyörittää omia vaihtoehtouutissivustoja.

Johnsonin perustaman vaihtoehto-oikeiston suosiman WeSearchr-joukkorahoituspalvelun kautta missioon on kerätty nyt 150 000 dollaria. Johnson kerää palvelussaan tämän lisäksi rahaa esimerkiksi projektiin, jonka päämääränä on todistaa, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron olisi homo.

Pormestari haluaa pysäyttää laivan

Die Weltin mukaan identitaarisen liikkeen saksankielisen osan johtaja Martin Sellner, Itävallan osaston johtaja Patrick Lenart ja Berliinin osaston johtaja Robert Timm oleskelevat kaikki Cataniassa ja odottavat laivan saapumista. Cataniaan on ryhmittynyt lehden mukaan myös uusoikeistolaisen prosenttiliikkeen kannattajia.

Toistaiseksi ei ole selvää, miten identitaarit aikovat konkreettisesti pysäyttää Eurooppaan pyrkivät siirtolaiset. Alkuperäinen idea oli pysäyttää avustusjärjestöt, mutta Die Weltin mukaan siitä suunnitelmasta on luovuttu.

Die Weltin haastatteleman Sellnerin mukaan nyt tarkoitus on estää, että pakolaislaivat pääsisivät Italiaan. Aktivistit ovat tarjonneet Libyan rannikkovartiostolle apua "rikollisen ihmissalakuljetusjärjettömyyden" pysäyttämiseksi. Aktivistien tarkoitus olisi auttaa pakolaislaivat takaisin Libyaan ja sen jälkeen upottaa laivat.

Lisäksi liike aikoo tarkkailla avustusjärjestöjä ja "kerätä todistusaineistoa siitä, että organisaatiot toimivat Afrikan rannikolla yhteistyössä ihmissalakuljettajien kanssa".

Die Weltin haastattelema Catanian pormestari Enzo Bianco on valmis estämään identitaarien laivan pääsyn satamaan, jos "ilmenee agrressiivisia tarkoitusperiä tai ilmenee provokaatioiden uhkaa".

Siinä tapauksessa pormestari aikoo pyytää prefektiltä ja sisäministeriöltä lupaa kieltää laivan pääsy satamaan.