5,6 miljoonalle ihmiselle annettu lähtökäsky Floridassa

Hirmumyrsky Irma on riehunut Karibialla kohta viikon välillä heikentyen, välillä voimistuen. Perjantaina se iski Kuubaan viidennen asteikon hurrikaaniksi voimistuneena. Tämän hetkisten tietojen mukaan se on heikentynyt jälleen neljännen asteikon hurrikaaniksi.

Irman odotetaan iskevän Floridaan sunnuntaina. Yhdysvaltain liittovaltion hätätoimiston päällikkö varoitti, että Irma tuhoaa joko Floridan tai jonkun sen naapuriosavaltioista. Hän uskoo myös, että osa Floridasta tulee olemaan ilman sähköä useita päiviä.

Floridan kuvernööri Rick Scott on varoittanut BBC:n mukaan, että kaikkien floridalaisten tulisi valmistautua mahdolliseen evakuointiin.

– Aika on loppumassa. Jos olet evakuointialueella, sinun täytyy lähteä nyt, Scott varoittaa.

Tähän mennessä on vahvistettu 20 hengen kuolleen hurrikaanin seurauksena eri puolilla Karibiaa. Useita ihmisiä on kateissa. Myrsky on aiheuttanut suuria tuhoja Karibianmeren saarivaltioissa.