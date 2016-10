Liettuan presidentti HS:lle: Venäjä uhkaa koko Eurooppaa

– Venäjän aggressiivisuus lisääntyy. Viimeaikaisissa sotaharjoituksissa Kaliningradissa on esitelty jopa taktisia aseita, kuten Iskandereja, joita ei ole tarkoitettu puolustukseen vaan hyökkäykseen, Dalia Grybauskaitė muistuttaa.

Iskander-ohjukset ovat herättäneet huomiota ja huolta, koska niihin voidaan asentaa ydinkärki. Niiden kantama on virallisesti alle 500 kilometriä. Iskandereita on ollut jo vuosia Lugassa Pietarin lähistöllä, mutta nyt niitä on ainakin Venäjän ilmoituksen mukaan paljon lähempänä Keski-Eurooppaa.

– Venäjä osoittaa niillä aggressiivista ja provokatiivista käytöstä. Se on vieläpä lisääntymään päin, Grybauskaitė sanoo.

Tosin tässä on presidentin mukaan nykyään aiempaa vähemmän tekemistä.

– Näemme julkisia osoituksia aggressiivisuudesta. Iskander-ohjusten äskettäinen julkinen kuljetus oli hyvä esimerkki. Ei meillä ole siihen enää mitään lisättävää, Grybauskaitė toteaa.

Presidentin mukaan Liettua suhtautuu kriittisesti myös hankkeeseen uusista kaasuputkista Venäjältä Saksaan eli Nordstream 2:een.

– Meistä se ei ole taloudellinen vaan geopoliittinen projekti. Se jakaa [EU:ta] ja lisää riippuvuutta venäläisestä kaasusta, Grybauskaitė sanoo.

Grybauskaitė tänään alkavalla Suomen vierailulla tarkoitus on puhua monista asioista, mutta turvallisuuspolitiikka vie nyt leijonanosan kaikesta.