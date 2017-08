Yksitoista Hornet- ja Super Hornet -hävittäjää joutunut onnettomuuksiin reilun vuoden sisällä

Yhdysvaltojen laivaston F/A-18E Super Hornet -hävittäjä joutui tekemään pakkolaskun moottorivian vuoksi Bahrainiin viime viikolla. Koneen pilotti pelastui heittoistuimella. Kyseessä oli jo toinen tänä vuonna onnettomuuteen joutunut Super Hornet.

Kaikkiaan Horneteille ja sen uudemmille Super Hornet -versioille on sattunut peräti yksitoista vakavaa onnettomuutta sitten viime vuoden toukokuun. Ilmailusivusto The Aviationistin mukaan Hornetien ja Super Hornetien viime aikojen onnettomuusmäärät ovat epätavallisia ja huolestuttavia. Yhdestätoista vakavasta onnettomuudesta neljä on sattunut uudemmille Super Horneteille. Hornetien maahansyöksyjen määrää sivusto luonnehtii suorastaan "hälyttäväksi".

Suomen ilmavoimien hävittäjäkalusto koostuu Horneteista. Super Hornet on ehdolla niiden korvaajaksi.

Amerikkalaisen Star and Stripesin raportin mukaan Yhdysvaltojen laivaston ja merijalkaväen Hornetien ja Super Hornetien kokemien onnettomuuksien määrät ovat kasvaneet 44 prosenttia vuodesta 2012.