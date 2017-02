Tällaisia ovat Hongkongin menestyskoulut, joissa oppilaat ajetaan itsemurhan partaalle

PISA-tuloksissa Suomen ohi mennyt Kiinan erityishallintoalue Hongkong maksaa koulutusjärjestelmänsä menestyksestä kovaa hintaa.

Viime vuoden lopussa julkaistun raportin mukaan vuosien 2013 ja 2016 välillä 71 opiskelijaa teki itsemurhan. Asia nousi keskusteluun uudelleen tässä kuussa, kun viikon aikana kolme peruskouluikäistä opiskelijaa teki itsemurhan, minkä lisäksi yksi itsemurhayritys saatiin estettyä.

Äärimmäisen kilpailuhenkisen ja kokeita täynnä oleva Hongkongin koulujärjestelmä onkin joutunut kasvavan kritiikin kohteeksi.

Koko koulujärjestelmä tähtää käytännössä Suomen ylioppilaskirjoituksia vastaavan HKDSE-kokeeseen, joka määrittää oppilaan mahdollisuuden päästä yliopistoon. Koulutusta korkealle arvostavassa Hongkongissa vain noin 20 prosenttia ikäluokasta pääsee korkeakoulutuksen piiriin.

Eivätkä hongkongilaisnuorten opiskelupaineet lopu korkeakoulupaikan vastaanottamisen jälkeenkään. Lähes puolessa tilastoiduissa itsemurhatapauksissa menehtynyt on ollut korkeakouluopiskelija.

Yliopistoissa jopa vitsaillaan itsemurhilla. Erään kampuksen kirjaston pääsisäänkäynnin vieressä on muodoltaan sientä muistuttava parveke. Pahimman finaalikoestressin keskellä opiskelijat saattavatkin todeta, että jos tenttiin lukeminen ei onnistunut, on parempi ”hypätä sieneltä” kuin mennä kokeeseen.

Tällä viikolla julkaistun opiskelijoiden itsemurhia ja niiden syitä käsittelevän raportin loppupäätelmä oli se, ettei ole mahdollista osoittaa suoraa linkkiä opiskelustressin ja itsemurhien välillä. Sen sijaan raportissa todettiin, että itsemurhat ovat monen yhteiskunnan eri osa-alueen summa ja raportti keskittyikin lähinnä listaamaan keinoja viranomaisyhteistyöhön ”kriisien” välttämiseksi.

Hongkongin parlamenttia vastaava Hongkongin Lakivaltuusto käsitteli raporttia viime viikonloppuna erityisistunnossaan, jossa myös vanhemmat ja opiskelijat pääsivät ääneen asiasta keskusteltaessa.

Eräs peruskoululainen esimerkiksi kertoi, miten hän ei usein saa tehtyä valtavaa läksymäärää ennen puoltayötä. Istunnossa ei kuitenkaan tehty päätöksiä asian suhteen, minkä lisäksi Hongkongin koulutuksesta vastaava sihteeri poistui istunnosta sen virallista loppumisaikaa.

Hongkongilaisen koulujärjestelmän reformia on vaadittu jo vuosia ja alkuvuoden itsemurha-aalto on vahvistanut vaatimuksia entisestään.

Tällöin keskusteluun nousee usein juuri Suomen koulutusjärjestelmä. Vaikka Suomen järjestelmä on ehkä jäänyt kansainvälisissä vertailuissa Hongkongin vastaavaa huonommalle sijalle, pidetään Suomen järjestelmää kokonaisvaltaisempana juuri siitä syystä, ettei se keskity vain kokeissa menestymiseen.

Opiskelijoiden stressiä ja itsemurhia koskevan ongelman ajankohtaisuutta ja vakavuutta kuvaavaa kuitenkin on, että nykyään mediasta riippumatta jokaisen Hongkongissa julkaistun itsemurhia käsittelevän uutisen lopussa on puhelinnumero johon voi soittaa, jos itsellään tai läheisellään on itsemurha-ajatuksia. Kymmenille opiskelijoille tämä tieto kuitenkin tulee aivan liian myöhään.

HANNAMIINA TANNINEN, Hongkong