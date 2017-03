Hollanti äänestää – Geert Wilders: Populismi on täällä jäädäkseen

Alankomaiden parlamenttivaaleista odotettiin vielä jonkin aikaa sitten ratkaisevaa käännettä Euroopan hajoamisen tiellä, kun EU- ja islam-vastainen ja nationalistinen Geert Wildersin johtama Vapauspuolue (PVV) oli mielipidetiedusteluissa ylivoimaisesti suosituin puolue.

Viimeisimmät mielipidetiedustelut ovat kuitenkin ennakoineet oikeisto-liberaalin pääministerin Mark Rutten johtaman VVD-puolueen pysyvän suurimpana puolueena parlamentin alahuoneessa.

– Pullon henki ei palaa pulloon. Ihmiset kokevat olevansa huonosti edustettuja, Wilders kommentoi vaalipäivän tilannetta keskiviikkona.

Hän ennakoi, että Alankomaiden vaalitulos antaisi myös osviittaa Ranskan ja Saksan tuleviin vaaleihin.

Wildersin ja eurooppalaisten nationalistipuolueiden toiveena on ollut, että Alankomaiden vaaleista tulisi ensiaskel EU- ja islam-vastaiselle demokraattiselle vastaiskulle Euroopassa.

Populistiaalto vaimenee

Ranskassa järjestetään presidentinvaalit huhti-toukokuussa ja parlamenttivaalit kesäkuussa. Nationalistisen Kansallisen rintaman (Front national) presidenttiehdokas Marine Le Pen on mielipidetiedusteluiden perusteella pääsemässä presidentinvaalien toiselle kierrokselle. Mielipidetiedusteluiden perusteella näyttää kuitenkin siltä, että toisella kierroksella sosiaaliliberaali Emmanuel Macron voittaisi Le Penin selvin lukemin.

Saksassa äänestetään liittovaltiopäivävaaleissa syyskuussa. Maahanmuuttopolitiikka on ollut Saksassa keskeinen poliittinen puheenaihe siitä lähtien, kun syksyllä 2015 alkoi laaja turvapaikanhakijoiden aalto Eurooppaan Lähi-idästä. Saksan keskusta-oikeistolaista ja konservatiivista CDU:ta edustava Angela Merkel lupasi tuolloin, että Saksa selviää tilanteesta, kun maa sitoutui vastaanottamaan tarvittaessa kaikki Eurooppaan tulleet syyrialaispakolaiset.

Merkel on kyennyt säilyttämään kansalaisten luottamuksen hallituksen politiikkaan mielipidemittausten mukaan. Merkelin johtaman CDU/CSU:n ohi on tosin mennyt kannatuksessa sosialidemokraattinen SPD, jonka kansleriehdokas on entinen Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz.

Nationalistinen ja populistiseksi kuvattu Vaihtoehto Saksalle -puolue (Alternative für Deutschland, AfD) on pudonnut mielipidetiedusteluissa noin 10 prosentin kannatuksen tasolle 15 prosentin tasolta.

Wildersin sanat pullon hengestä ennakoivat valmistautumista toiveita huonompaan tulokseen. Viimeisten tiistaina julkaistujen mielipidetiedusteluiden mukaan Wildersin PVV-puolue olisi jäämässä selvästi hallitsevan VVD-puolueen taakse edustajainhuoneen paikkamäärissä.

Viimeisten mielipidemittausten mukaan hallitseva VVD saavuttaisi vaaleissa 27–29 paikkaa 150-paikkaiseen parlamenttiin ja PVV:n paikkamäärä jäisi 16–24 paikkaan. Vaalien toisesta sijasta kisailee mielipidemittausten mukaan myös konservatiivinen, kristillisdemokraattinen puolue, jolle mielipidetiedustelut ennakoivat 19–23 paikkaa.

Niin sanottujen populistipuolueiden vaalimenestykseen on usein liittynyt alaspäin suuntautuva tilastollinen harha mielipidetiedusteluissa. Vuoden 2010 parlamenttivaaleissa Wildersin PVV sai yllättäen parlamenttiin 24 paikkaa ja tuki oppositiosta käsin kahden vuoden ajan Rutten johtamaa vähemmistöhallitusta ennen vuoden 2012 ennenaikaisia parlamenttivaaleja.