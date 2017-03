Ranskan presidentti haluaa EU:lle yhteisen puolustuksen ja euromaille oman budjetin

François Hollande puolusti kuuden eurooppalaisen lehden haastattelussa ajatusta eurooppalaisesta puolustuksesta.

Hollande järjestää maanantai-iltana minihuippukokouksen Saksan, Espanjan ja Italian valtionpäämiehille Versaillessa, jossa valmistellaan Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlakokousta, joka on Roomassa 25. maaliskuuta.

Kokouksessa on tarkoitus antaa julistus siitä, miten EU:ta on tarkoitus kehittää Ison-Britannian EU-eron eli Brexitin jälkeen.

Ranska aikoo vahvasti edistää EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa, mikä ei ole ollut mahdollista niin kauan kuin Iso-Britannia on ollut mukana unionissa.

Yhteisen puolustuksen kehittäminen kuitenkin edellyttää sen tunnustamista, että EU kehittyy useampitahtisesti.

– Eriytyneen Euroopan ajatus, jossa maat kehittyvät eri nopeuksilla, on saanut osakseen paljon vastustusta. Mutta nykyään se ajatus on välttämätön. Muuten Eurooppa räjähtää, Hollande sanoi Le Monden, Sueddeutsche Zeitungin, La Stampan, La Vanguardian, Gazeta Wyborczan ja The Guardianin yhteishaastattelussa.

Hollanden mukaan tulevaisuuden EU:ssa on yhteinen sopimus, yhteismarkkinat ja joillakin mailla yhteisvaluutta. Siltä pohjalta "osalle jäsenmaista, jotka haluavat, on mahdollista edetä puolustuksessa, verojen harmonisoinnissa, tutkimuksessa, kulttuurissa ja nuorisossa".

Hollande kertoi myös ehdottavansa euromaille omaa budjettia.

Osa jäsenmaista ei ikinä tule Euroopan talous- ja rahaliittoon. Hänen mielestään näitä maita ei pitäisi jäädä odottelemaan.