Donald Trump: Olen hillitty ja vakava ihminen

CBS:n 60 Minutes -ohjelma lähetti sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä ensimmäisen Donald Trumpin haastattelun hänen presidentiksi valintansa jälkeen.

Donald Trump kertoi viimeisestä vaalitilaisuudestaan Michiganissa. Se oli yhden aikaan aamulla ja paikalle tuli 31 000 ihmistä, joista monet jäivät areenan ulkopuolelle. Trumpin mukaan hän oli sanonut "tämä ei näytä toiselta sijalta".

Juontaja Lesley Stahl sanoi kuulleensa, että vaaliyönä Donald Trump meni aivan hiljaiseksi ja kysyi, johtuiko se asian valtavuuden tajuamisesta.

– Luulen niin, se on valtavaa. Olen tehnyt paljon isoja asioita, en ole koskaan tehnyt mitään tämän kaltaista. Se on niin isoa, se on niin, se on valtavaa, hämmästyttävää, Donald Trump vastasi.

– Luulen että tajusin, että tämä on aivan erilainen elämä minulle nyt.

Trumpin mukaan kampanja oli "kaksipuolisesti" ilkeä: "he olivat kovia ja minä olin kova".

Hän sanoo ettei voi katua ja on kampanjasta ylpeä, mutta toivoo että se olisi ollut pehmeämpää ja mukavampaa "ja jopa enemmän keskittynyt politiikan sisältöön".

Stahl sanoi Donald Trumpin näyttäneen hillityltä ja vakavalta istuessaan presidentti Barack Obaman vieressä.

– Pidän itseäni hillittynä ja vakavana (sober) ihmisenä. Luulen että lehdistö yrittää tehdä sinusta vähän toisenlaista. Minun tapauksessani vähän villiä miestä, Donald Trump vastasi.

– En ole sitä. En todella ole. Olen hyvin hillitty ihminen. Mutta se oli kunnioitusta (presidentin) toimistoa kohtaan, kunnioitusta presidenttiä kohtaan. En ollut koskaan tavannut häntä aiemmin - meillä oli hyvä kemia. Ja todella tajusin, että voi olla etten ole samaa mieltä hänen kanssaan, mutta keskustelu oli käsittämättömän mielenkiintoinen.

60 Minutesin litteroitu haastattelu löytyy tästä.