Mies ajoi autolla väkijoukkoon Saksan Heidelbergissa

Saksan poliisi tiedottaa, että mies on ajanut autolla väkijoukkoon Heidelbergin kaupungissa. Asiasta uutisoi tässä Sky News.

Kolme ihmistä on loukkaantunut. Tekijä pakeni tapahtuman jälkeen paikalta, mutta poliisi on saanut hänet kiinni. Poliisi joutui käyttämään kiinniotossa asetta, ja tekijä on viety sairaalaan.

Poliisin tiedottajan mukaan kyse ei näyttäisi olevan terroriteosta. Teon tehnyt mies näyttää toimineen yksin.

Saksa on ollut viime aikoina korkean terroriuhan aluetta. Viime vuoden joulukuussa terroristi ajoi kuorma-autolla joulumarkkinoilla väkijoukkoon surmaten 12 ihmistä.