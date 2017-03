Sotavaltuuskunta otti Ruotsin johdon maan valtiopäivien harjoituksessa

Ruotsin valtiopäivät kertoo harjoituksesta tiedotteessaan. Se alkaa puhemies Urban Ahlinin sanoilla, jonka mukaan valtuuskunta voi ottaa valtiopäivien tehtävät sodan aikana tai sodan uhatessa ja "olemme käyttäneet sotavaltuuskunnan kapasiteettia tehdä juuri näin".

Urban Ahlin on sotavaltuuskunnan puheenjohtaja. Valtuuskuntaan kuuluu lisäksi 50 kansanedustajaa. Heidät vietiin harjoituksessa paikkaan, josta ei ole kerrottu.

– Harjoitus on sujunut hyvin ja on lisännyt sotavaltuuskunnan kokemuksia ja taitoja, Mukana on ollut monia ihmisiä, ei vähiten 50 edustajaa ja tukivoimavarat. On myönteistä nähdä kuinka hyvin kaikki on sujunut, Ahlin sanoo tiedotteessa.

Puolustusvoimien kanssa suoritettu harjoitus tehtiin edellisen kerran 1997. Tuoreesta harjoituksesta kerrotaan päätetyn 2014.