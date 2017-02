Harmoniaan suhtaudutaan tutkijan mukaan nykyisissä teorioissa yksipuolisesti ja romanttisesti

Markkinoinnin alan väitöskirjaansa tällä viikolla puolustava Mikko Laamanen esittää, että arvon luominen tapahtuu oletettua vähemmän yhteistyössä eri osapuolien kesken, kokemuksen perusteella ja harmonisesti Suomen työmarkkinoilla.

Hän on tutkinut väitöskirjassaan The Politics of Value Creation eli Arvon luomisen toimintamekanismi arvon luomisen kollektiivisia ja konflikteja aiheuttavia elementtejä Suomen työväenliikkeessä.

Laamasen mukaan harmoniaan suhtaudutaan nykyisissä teorioissa yksipuolisesti ja romanttisesti. Kenttätyönsä perusteella hän esittää, että arvo ja sen luominen eivät ole luonteeltaan pelkästään taloudellisia mekanismeja, vaan kiinteä osa niitä ovat osallistuminen ja tasa-arvo. Vallalla ja konfliktilla on siten merkitystä suhteissa.

Sekä taloudellisten että yhteiskunnallisten kehitysaskelien ymmärtäminen eri yhteiskunnissa edellyttää Laamasen mukaan konfliktin sisällyttämistä arvoa luoviin vuorovaikutteisiin suhteisiin. Hän perustaa tutkimustuloksensa ammattiliiton johdon haastatteluihin ja kansatieteelliseen kenttätyöhön ammattiyhdistyksen organisaatiossa.

Tutkimustulostensa perusteella Laamanen on luonut teorian kollektiivisesta ja konflikteja aiheuttavasta arvon luomisen toimintamekanismista. Organisoituneen työvoiman haasteiden ymmärtämisen lisäksi teoriaa voi käyttää kehyksenä tarkasteltaessa taloutta, joka saa uusia yhteistoimintaan ja periaateohjelmaan perustuvia muotoja ja jonka muutos on hämärtänyt arvoa luoviin toimintoihin osallistuvien osapuolien rooleja.

Teoria voi Laamasen mukaan lisäksi selittää, miten vaihtoehtoisina faktoina esitetyt väitteet toimivat totuuden jälkeisessä politiikassa.

Laamanen puolustaa väitöskirjaansa torstaina Svenska handelshögskolanissa Helsingissä.