Satoja poliiseja sairaalaan - näin äärivasemmisto mellakoi Hampurissa

Hampurin mielenilmaukset ovat jatkuneet myös lauantain ja sunnuntain välisenä yönä rajuina. Protesteista raportoi muun muassa saksalainen Die Welt.

Kansainvälisten lähteiden mukaan poliiseja on loukkaantunut noin 213.

Osa mielenosoittajista on varustautunut muun muassa polttopulloin, joilla he ovat heitelleet muun muassa autoja. Poliisi on käyttänyt protestoijia vastaan vesitykkejä ja kyynelkaasua. Se on ottanut kiinni 143 ihmistä.

Protestit alkoivat torstaina ennen perjantaina ja lauantaina järjestettyä G20-maiden kokousta.

Torstain mielenosoitustapahtuma kantoi nimeä Tervetuloa helvettiin. Mielenosoitusmarssin tarkoitus oli kritisoida globalisaatiota ja kapitalismia, ja siihen osallistui noin 12 000 henkilöä. Väkivaltaisuudet purkautuivat sen jälkeen, kun osa mielenosoittajista hyökkäsi poliisia vastaan.

Kansainvälisten tiedotusvälineiden mukaan paikalla olisi viikonlopun aikana ollut jopa satoja tuhansia mielenosoittajia. Jo perjantaina kerrottiin, kuinka "kaupungin yllä leijuu musta savu", joka oli peräisin poltetuista autoista. Myös poliisiautoja on poltettu.

Mielenosoittajat ovat viikonlopun aikana yrittäneet sulkea katuja, sekä kaupungin rautatieaseman ja sataman.