Tästä Ruotsin kriisissä on kyse – lue ministerivaihdosten taustat

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kertoi puoliltapäivin tiedotustilaisuudessa, että maan hallitus saa neljä uutta ministeriä ja samalla kolme ministeriä jättää paikkansa.

Sisäministeri Anders Ygeman ja infrastruktuuriministeri Anna Johansson eroavat omasta aloitteestaan. Lisäksi kansanterveys-, terveydenhoito- ja liikuntaministeri Gabriel Wikström eroaa terveyssyistä.

Sisäministeriksi nousee kriisin myötä nykyinen oikeusministeri Morgan Johansson, oikeus- ja maahanmuuttoministeriksi Heléne Fritzon, infrastruktuuriministeriksi Tomas Eneroth ja sosiaaliministeriksi Annika Strandhäll.

Länsinaapurin poliittiseen kriisiin ja ministerivaihdoksiin johtanut skandaali on monen osatekijän summa. Verkkouutiset kokosi kriisin taustat:

1. Tietovuoto

Kriisin taustalla ovat ensinnäkin Ruotsin liikennevirastossa tehdyt virkavirheet. Viraston tekemien ulkoistusten myötä arkaluontoisia tietoja on päätynyt Ruotsin ulkopuolelle Itä-Euroopan maihin, joissa niitä ovat käsitelleet henkilöt, joilla ei ole ollut tarvittavia turvaluokituksia.

Virheen seurauksena tavallisten ruotsalaisten tietoja on voinut joutua vääriin käsiin, mikä on altistanut ihmisiä esimerkiksi identiteettivarkauksille. Myös Ruotsin turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittistä tietoa on ollut lehtitietojen mukaan vailla tarpeellista suojausta.

– Tämä on lähes sama asia, kuin jos tiedot olisi suoraan julkistanut, sanoo turvallisuusjohtaja Ann-Marie Eklund Löwinder Ruotsin internetsäätiöstä SVT:lle.

Eklund Löwinder viittaa lausunnollaan erityisesti siihen, että tiedot ovat olleet helposti ulkomaisten tiedustelupalveluiden saatavilla.

Toissapäivänä tiedotustilaisuudessa vuotoa kommentoinut Liikenneviraston pääjohtaja Jonas Bjelfvenstam sanoi kuitenkin, että tapaus on vakava eikä virheitä voi hyväksyä, mutta todellisista turvallisuusuhkista ei ole tietoa.

Paikallisten mediatietojen perusteella näyttäisikin siltä, että varsinaiset vahingot jäävät pieniksi, vaikka tietoturvariskit ovat olleet korkeita.

– Olemme ryhtyneet lukuisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi, Bjelfvenstam sanoi.

Myöskään Ruotsin puolustusvoimien komentajan Micael Bydénin mukaan vuodolla ei ole ollut suoraa vaikutusta puolustusvoimien toimintakykyyn.

Tarkkaa kuvaa siitä, mitä aineistoa on käsitelty varomattomasti, ja mikä on ollut esimerkiksi puutteellisesti suojattuna, ei julkisuuteen ole saatu. Kohun alkupuolella kannettiin huolta esimerkiksi siitä, että vuotaneiden tietojen avulla olisi helppo selvittää Ruotsin ilmavoimien hävittäjälentäjien henkilöllisyydet. Vuotaneeseen aineistoon kerrottiin sisältyvän salaista tietoa myös Ruotsin teistä, tunneleista, silloista ja satamista.

2. Heikko tiedonkulku

Varsinaista tietovuotoa enemmän Ruotsissa on keskusteltu viime päivinä Löfvenin hallituksen toiminnasta vuodon selvittyä.

Ihmetystä on herättänyt erityisesti se, että virastosta vastaava infrastruktuuriministeri Anna Johansson sekä pääministeri Stefan Löfven saivat tiedon vuodosta vasta tämän vuoden tammikuussa.

Expressen ja SVT ovat raportoineet, että sisäministeri Anders Yngman ja puolustusministeri Peter Hultqvist tiesivät kuitenkin vuodosta jo vuoden 2016 alussa, kun Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo alkoi tutkia tapahtunutta. Ilmeisesti kumpikaan ministereistä ei kuitenkaan kertonut asiasta pääministerille tai virastosta vastaavalle Johanssonille.

Löfven ilmoitti tänään, että Johansson ja Ygeman jättävät tehtävänsä hallituksessa. Oikeisto-oppositio oli nostanut epäluottamuslauseen heitä ja puolustusministeri Hultqvistiä vastaan, joka ei kuitenkaan eroa hallituksesta.

Tietovuoto tuli julkisuuteen medioiden kautta, joten hallitusta on syytetty myös tapahtuneen salailusta. Osa kriitikoista on sitä mieltä, että ruotsalaisia olisi pitänyt informoida vuodosta heti kun tieto siitä tuli hallitukselle. Osa on sitä mieltä, että asia olisi pitänyt tuoda julkisuuteen viimeistään Löfvenin saatua tiedon.

Hallitus on puolustautunut syytöksiä vastaan muun muassa toteamalla, että eri viranomaiset ovat työskennelleet yhteistyössä tilanteen ratkaisemiseksi heti ongelmien tultua ilmi.

3. Poliittinen tilanne

Osaltaan hallituskriisin ja ennen kaikkea oikeisto-opposition kovan linjan taustalla on Ruotsin poliittinen tilanne. Ruotsissa vaalit käydään niin sanotusti blokeittain, eli vasemmisto- ja oikeistopuolueiden välillä.

Parlamentaarisessa eristyksessä olevien ruotsidemokraattien kova suosio ja vaa'ankieliasema ovat johtaneet tilanteeseen, jossa oikeisto ja vasemmisto joutuvat nyt tekemään maan parlamentissa jatkuvasti yhteistyötä. Löfvenin vasemmistohallitus on muun muassa nojannut oikeiston hyväksyntään budjettiäänestyksissä.

Löfvenin johtama vasemmistoblokki on selvinnyt vähemmistöhallituksessa verraten hyvin ja pystynyt pitämään gallup-lukunsa lähes viime vaalien tasolla. Oikeistoallianssi on puolestaan ollut sisäisesti hajanainen ja erityisesti allianssin suurin puolue maltillinen kokoomus on kärsinyt katastrofaalisista gallup-luvuista.

Viimeisimmässä, heinäkuun puolivälissä tehdyssä Sention ja Nyheter Idagin gallupissa maltillinen kokoomus on tippunut 12,7 prosenttiin, kun sen kannatus liikkui vielä viime kesänä 25 prosentin molemmin puolin.

Oikeisto-opposition kovan vastauksen taustalla onkin katsottu olevan halu heikentää Löfveniä ja vasemmistoa ennen ensin vuoden parlamenttivaaleja sekä näyttää samalla allianssin yhtenäisyyttä ja toimintakykyä.

Löfvenin tämänpäiväinen ilmoitus jättää pallon nyt oikeiston käteen, jonka päätettäväksi tulee, jatkaako se epäluottamuslauseen ajamista Hultqvistia vastaan.