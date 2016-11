Poliisi tiedottaa: ruotsalaispankkeja ja -yrityksiä painostetaan voimakkaan hakkerihyökkäyksen uhalla

NewWorldHacker on poliisin mukaan sille entuudestaan tuntematon.

Ruotsin poliisi varoitti perjantaina yrityksiä ja pankkeja kampanjasta, jossa hakkerit uhkaavat yrityksiä palvelinestohyökkäyksillä.

Poliisin mukaan kyseessä on NewWorldHacker-niminen poliisille aiemmin tuntematon toimija, ja se on tähän mennessä kiristänyt muun muassa valtio-omisteisia organisaatioita sekä pankkeja. Ilmoituksia on tullut lisäksi korkeakouluilta ja yksityisiltä yrityksiltä.

NewWorldHacker uhkaa viesteissään tehdä voimakkaita palvelinestohyökkäyksiä organisaatioiden verkkosivuille, mikäli ne eivät maksa muutaman päivän sisällä 1,4 bitcoinia. Yksi bitcoin vastaa tällä hetkellä noin 657 euroa. Näin ollen 1,4 bitcoinia on noin 920 euroa.

Poliisi muistuttaa, että vaikka summa tuntuu organisaation näkökulmasta pieneltä, ovat hakkerit lähettäneet kiristysviestejä useisiin kohteisiin, jolloin kokonaispotti on huomattavasti suurempi.

– Mikäli vaaditaan liian paljon, ei maksua saada. Tällä hetkellä pyydetään noin 9000 kruunua (900 euroa). Mikäli uhkauksia on lähetetty vaikka 10 000 kappaletta, on lopullinen summa todella suuri, poliisilta todetaan SVT:n haastattelussa.

Hakkerit ovat uhanneet lisäksi vahingoittaa kaikkia pankkien ja yritysten tietokoneita, mikäli maksua ei saada. Uhkausten mukaan tietokoneisiin ajettaisiin ohjelma, joka lukitsee kaikki tietokoneen tiedostot.

Poliisin mukaan tiedossa on jo joitakin yrityksiä, joille on aiheutunut vahinkoa, kun ne eivät ole suostuneet maksamaan hakkereille. Tästä huolimatta uhkausvaatimuksiin ei tule poliisin mukaan suostua, vaan ne tulee antaa poliisin hoidettavaksi.