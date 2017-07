ISIS:iin liittynyt nainen sai julman häälahjan mennessään naimisiin jihadistimiehensä kanssa

Terroristiryhmä Isisiin liittynyt espanjalainen nainen sai häälahjaksi itsemurhapommivyön mennessään naimisiin jihadistimiehensä kanssa. Mies on The Sunin mukaan tunnettu vaarallinen terroristi, jonka lempinimi on "Mestaaja" ("The Decipitator").

Turkin viranomaiset pidättivät Asia Ahmed Mohamedin, 26, joka on luovutettu Espanjan viranomaisille. Myös toinen nainen pidätettiin samassa yhteydessä. Molempien naisten terroristimiehet olivat marokkolaista alkuperää.

Espanjan sisäministeriön mukaan pidätetyt viettivät Isisin hallinnassa yli kaksi vuotta ja olivat naimisissa miesten kanssa, jotka olivat osallistuneet massamurhiin.

Mohamed matkusti Espanjasta Syyriaan vuonna 2014, jolloin hän meni naimisiin Mohamed Hamdouchin kanssa. Ministeriön mukaan seremonian aikana terroristit antoivat morsiamelle häälahjana räjähdevyön.

Hamdouch kuoli taisteluissa Syyriassa marraskuussa 2015.