Donald Trump: Teemme suuren kauppasopimuksen Britannian kanssa

Theresa May ja Donald Trump tapasivat tänään Hampurissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Iso-Britannian pääministeri Theresa May ovat tavanneet toisensa Hampurissa järjestettävässä G20-maiden kokouksessa ja keskustelleet maidensa välisestä kauppasopimuksesta. Iso-Britannia on irtautumassa EU:sta, minkä vuoksi kauppasopimuksista on neuvoteltava uudelleen.

Trump totesi paikalla olleelle medialle odottavansa "voimakasta sopimusta, joka saataisiin voimaan hyvin nopeasti." Hän kertoi menevänsä "jossakin vaiheessa" Lontooseen keskustelemaan asiasta.

Trump totesi myös ennen tapaamistaan pääministeri Mayn kanssa, että Yhdysvalloilla ja Britannialla on "hyvin erityinen suhde."

– Ei ole muita maita, jotka voisivat olla läheisempiä kuin me. Olemme työskennelleet kauppasopimuksen eteen, ja se tulee olemaan suuri. Se tulee olemaan erinomainen molemmilla maille ja uskon, että saamme sen tehtyä hyvin, hyvin nopeasti, Trump totesi.