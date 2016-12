Italian pääministeri eroaa – EU-kriittiset riemuitsevat

Käytännössä äänestyksestä tuli Matteo Renzin ja hänen hallituksensa luottamusäänestys, sillä Renzi ilmoitti eroavansa, jos ei-äänet voittavat. Suosiotaan menettänyt pääministeri ei onnistunut vakuuttamaan italialaisten enemmistöä perustuslakiuudistuksensa viisaudesta.

Myös kaikki mielipidemittaukset ennen äänestystä ennakoivat Renzin tappiota.

Renzi ilmoitti erostaan jo ensimmäisten ovensyykyselyjen jälkeen. Ennen kahta aamuyöllä Suomen aikaa äänestyksen tulos oli selvä, vaikka ääntenlaskenta on yhä kesken. Renzin esitys oli kaatumassa prosentein 60-40. Uurnilla kävi 68,5 prosenttia äänioikeutetuista.

Renzin esitys olisi muuttanut 47 perustuslain pykälää, joita on yhteensä 139. Tärkein uudistus olisi ollut senaattoreiden määrän pudottaminen sataan, kun heitä tällä hetkellä on 320. Myös senaatin lainsäädäntövalta olisi kaventunut merkittävästi, ja edustajanhuoneesta olisi tullut merkittävin lainsäädäntöelin.

Italiassa kaikki lait on hyväksyttävä molemmissa kamareissa, mitä on arvosteltu hitaudesta sekä siitä, että uudistuksia on ollut hankala saada läpi.

Renzin mukaan hänen uudistuksensa olisi nopeuttanut lainsäädäntöprosessia. Vastustajien mukaan uudistus toisi enemmän valtaa pääministerille.

Populistiset ja eurokriittiset Viiden tähden liike ja Pohjoisen liitto sekä myös Silvio Berlusconin keskustaoikeistolainen Forza Italia kampanjoivat uudistusta vastaan.

Italian kampanjointia on Euroopassa tarkasti, sillä ei-äänten voiton on arvioitu vahvistavan Viiden tähden liikkeen ja Pohjoisen liiton kannatusta. Viiden tähden liike vaatii kansanäänestystä siitä, pitäisikö Italian erota Euroopan unionista. Omin voimin se ei kuitenkaan saa vaatimustaan läpi.

Ranskan äärioikeistolaisen Kansallisen rintaman puheenjohtaja ja tuleva presidenttiehdokas Marine Le Pen iloitsi ei-äänten voitosta ja Renzin tappiosta.

– Italialaiset ovat hylänneet EU:n ja Renzin. Vapautta janoavia ja itseään puolustavia kansoja on kuunneltava, hän kirjoitti tviitissään.