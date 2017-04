Britannian lehtien kannet herkuttelevat yllätysvaaleilla

Britannian yllätysvaalien julistamisen jälkeisenä vuorokautena ei maan värikkäiden sanomalehtien kansiin ole mahtunut juuri muuta suurta aihetta.

The Times julistaa pääministeri Theresa Mayn suurella kuvalla hänen olevan menossa kohti maanvyöryvoittoa.

'The lady IS for U-turning' herkuttelee Daily Mirror. Kyse on rinnastuksesta Margaret Thatcheriin, joka tunnetussa toteamuksessaan kieltäytyi kääntymästä.

The Guardianin otsikossa on yksinkertaisesti 'May: give me my mandate'.

The Sun julistaa BLUE MURDER, konservatiiveihin viittaavaa sinistä murhaa. Etusivun yhden alaotsikon mukaan pääministerin äkkivaalit tulevat tappamaan Labour-puolueen. "Hän murskaa myös kapinoivat konservatiivit".

Daily Telegraphilla on otsikkonaan kaksimielinen 'May's bolt from the blue', Mayn odottamaton salama/Mayn salama sinisestä (joka on konservatiivien väri).

Voiton otsikkokisassa saattoi viedä Daily Mail. Se julistaa Mayn kuvalla CRUSH THE SABOTEURS, murskatkaa sabotöörit. Johdanto-otsikon mukaan May pyrkii mahtavalla liikkeellään katsomaan kortit Brexitin vastustajilta, myös vaaleissa valitsemattomilta lordeilta.