Verisen terrori-iskun tekijä jäi kohdemaahan elämään yhteiskunnan tuilla - miehellä Suomi-yhteys

Brittilehti The Sun on julkaissut kuvareportaasin Fowzi Nejadista, 61. Hän on ainoa elossa oleva kuudesta terroristista, jotka vappuna 1980 ottivat 26 panttivankia kuusi vuorokautta kestäneessä valtauksessa Iranin suurlähetystössä Lontoossa.

Yksi panttivangeista lopulta tapettiin ja heitettiin kadulle. Erikoisjoukkojen vallattua lähetystön takaisin Nejad jäi henkiin teeskentelemällä olevansa yksi panttivangeista.

Fowzi Nejad kärsi Britanniassa vankeustuomion ja pääsi vankilasta 2008. Hän on sen jälkeen ollut otsikoissa, koska häntä ei voida palauttaa Iraniin, jossa häntä uhkaa kuolemantuomio.

Fowzi Nejadilla on sukua Suomessa. Britannia tutki myös mahdollisuutta antaa hänet Suomeen, mutta ajatuksesta luovuttiin.

The Sunin mukaan terroristi elää nyt "helppoa" elämää Peckhamin kaupunginosassa, saa tuhansia puntia sosiaalitukia vuodessa, ei maksa vuokraa ja on naistenmies.