Republikaanien videovastaisku: Te keskityitte Venäjään ja kaaokseen, tämän kaiken teimme samaan aikaan

Edustajainhuoneen republikaanien didyouknow.gop -kampanjan alla näkyvä videomainos alkaa uutisiin viittaavalla he ovat keskittyneet kaaokseen -tekstillä.

Uutistenlukija sanoo "jos on perjantai-ilta, on uusia uutisia (Donald) Trumpin kampanjasta ja Venäjästä". Sanat "salainen sopimus" ja "uusia tietoja Venäjä-tutkinnassa" vilahtavat polttopullojen, palavan USA:n lipun ja toimittajien kuvien näkyessä.

Edustajainhuoneen republikaanit ovat keskittyneet siihen mikä merkitsee sinulle - teksti tulee esiin.

Taustalla anonyymi miesääni toteaa "me käytämme liikaa aikaa näihin asioihin sen sijaan mitä he todella saavat aikaan. Mitä he todella saavat aikaan?".

Ruutuun tulee edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy, joka sanoo nykyisen kongressin hyväksyneen 100 ensimmäisen vuorokautensa aikana enemmän lakeja kuin mikään aiempi.

Seuraavien 40 sekunnin aikana saavutuksia esitellään: sotaveteraaniasioiden reformi, sääntelyn helpotukset, ihmiskaupan lopettaminen, "main streetin" eli valtavirran kansalaisten auttaminen, rajojen vahvistaminen, sotilaiden tukeminen, Obamacaren kumoaminen, koulutuksen laajentaminen, kotimaisen energian tukeminen, taistelu opioidiriippuvuutta vastaan, elämän suojelu, työpaikkojen luominen, Washingtonin korjaaminen, mahdollisuuksien luominen, velan pienentäminen ja innovaation edistäminen. "Lakiesitys on hyväksytty" -huudot kuuluvat taustalla.

Lopputekstinä nähdään "keskittyneinä kysymyksiin jotka merkitsevät. Keskittyneinä sinuun".