Valkoisen talon turvallisuusneuvonantaja eroaa tehtävästään

CNN uutisoi, että Valkoisen talon turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn on eronnut tehtävästään maanantai-iltana.

Flynniä on syytetty Venäjä-kytköksistä. Hän on ollut yhteyksissä Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettilääseen, ja häntä syytetään USA:n presidentti Donald Trumpin hallinnon viranomaisten harhaanjohtamisesta. Yhdysvaltain oikeusministeriö on varoittanut, että Flynn voi olla altis joutumaan venäläisten kiristyksen kohteeksi.

"Olen vahingossa kertonut varapresidentille ja muille epätäydellistä informaatiota liittyen puheluihini Venäjän suurlähettilään kanssa. Olen pyytänyt syvästi anteeksi presidentiltä ja varapresidentiltä, ja he ovat hyväksyneet anteeksipyyntöni", Flynn kirjoittaa erokirjeessään.

Flynn ehti toimia turvallisuusneuvonantajana kuukauden. Hän on yksi lyhyimmän aikaa Valkoisessa talossa palvelleista neuvonantajista.

Kenraali Keith Kellog tullaan nimittämään virkaatekeväksi turvallisuusneuvonantajaksi, lähteet kertovat CNN:lle. Hän on aiemmin toiminut kansallisen turvallisuusneuvoston kansliapäällikkönä.