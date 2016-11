USA:n vaalit pelottavat sijoittajia – pelimerkkejä kerätään kiireesti pöydältä

Meklareita New Yorkin pörssissä marraskuun alussa.

Maailman suurin kansallinen osakeindeksi, yhdysvaltaisten suurten yhtiöiden S&P 500 on laskenut 2,9 prosenttia viimeisten kahdeksan kaupankäyntipäivän aikana, mikä on Financial Timesin mukaan pisin luisu sitten vuoden 2008 finanssikriisin.

Vastaavasti rahamarkkinarahastoihin oli toissa päivään mennessä virrannut viikossa yli 36 miljardia dollaria.

Myös Aasian ja Euroopan osakemarkkinoilla on tultu alaspäin. Euro Stoxx 600 -indeksi on ollut alimmalla tasollaan sitten heinäkuun alun.

Markkinoiden epävakaus on lisääntynyt Hillary Clintonin ja Donald Trumpin välisen kilpailun kiristyessä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

FT:n haastatteleman sijoitusasiantuntijan mukaan nyt luovutaan riskialtiina pidetyistä omaisuuseristä. Hän arvioi sijoittajien keräävän pelimerkkejä pois pöydältä pitääkseen ruudin kuivana vaalien jälkeisiä mahdollisuuksia varten.