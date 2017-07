Filippiinien turvallisuusjoukot surmasivat huumekauppaan liitetyn pormestarin

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterten huumeiden vastainen sota jatkuu. Manila Bulletin lehden mukaan Filippiinien turvallisuusjoukot surmasivat Eteläfilippiiniläisen Ozamizin kaupungin pormestarin Reynaldo Parojinogin tänään aamuyöllä.

Turvallisuusviranomaisten mukaan Parojinog kuoli tulitaistelussa. Tulitaistelu johti Manila Bulletinin mukaan myös hänen vaimonsa ja kymmenen muun henkilön kuolemaan. Parojinogilla on väitetty olevan yhteyksiä Filippiinien huumekartelleihin, joita vastaan presidentti Duterte on hyökännyt kovaotteisesti. Duterten joukkoja on syytetty useista rikoksista ja laittomista oikeudenkäynneistä osana huumeiden vastaista taistelua.

Poliisipäällikkö Timoteo Paclebin mukaan Parojinogin kodista löytyi useita aseita ja suuri määrä metamfetamiinia. Paclebin mukaan Parojinogin kotiin etsintäkuulutuksen kanssa menneet poliisit joutuivat tulituksen kohteeksi ja vastasivat tuleen.

Parojinog on jo kolmas Duterten huumeiden vastaisessa taistelussa surmansa saanut filippiiniläispormestari.