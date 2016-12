Nigel Farage: Haluan olla silta Donald Trumpin hallinnon ja Iso-Britannian välillä

Iso-Britannian UKIP-puolueen entinen johtaja Nigel Farage on sanonut BBC:n radiohaastattelussa, että hän haluaa olla "silta" Iso-Britannian ja USA:n tulevan presidentin Donald Trumpin hallinnon välillä.

Farage on tavannut Trumpin kolme kertaa lyhyen ajan sisällä, mikä on herättänyt ihmetystä, sillä Iso-Britannian pääministeri Theresa May on puhunut Trumpin kanssa vain puhelimitse.

Kokeneet republikaanipoliitikot arvioivat viimeisimmän tapaamisen aikaan Trumpin ja Faragen lämpimien välien osoittavan, että Faragesta voisi tulla Trumpin epävirallinen neuvonantaja Iso-Britanniaan liittyvissä asioissa.

Donald Trump on ehdottanut, että Faragesta voisi tulla Iso-Britannian USA:n suurlähettiläs. May on kuitenkin aiemmin tyrmännyt ajatuksen.

Farage sanoo haastattelussa, että hän ei odota saavansa paikkaa uudessa hallinnossa, koska hänellä on Iso-Britannian passi. Hänen mukaansa se, että Iso-Britannian hallitus ei halua käyttää häntä yhteistyön välittäjänä Trumpin hallinnon ja Iso-Britannian välillä osoittaa, kuinka "pikkumaista brittien politiikka on".

Nigel Farage oli Iso-Britannian Brexit-kampanjan kantavia voimia. UKIP-puolueen johtoon valittiin marraskuussa Paul Nuttall sen jälkeen, kun Farage oli ehtinyt hetken toimia muutaman kuukauden väliaikaisena puheenjohtajana. Farage otti väliaikaisen puheenjohtajan roolin, kun hänet puheenjohtajana korvannut Diane James erosi tehtävästä vain 18 päivän jälkeen.