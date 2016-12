Britannian puolustusministeri Donald Trumpille: Venäjä on uhka, jonka vain Nato voi estää

Iso-Britannian puolustusministeri Sir Michael Fallon on varoittanut Yhdysvaltain tulevaa hallintoa ja presidentti Donald Trumpia, että Venäjä on todellinen uhka, jonka vain Nato voi estää. Fallon vierailee ensimmäisenä Iso-Britannian kabinetin ministerinä Yhdysvalloissa Trumpin vaalivoiton jälkeen. Asiasta uutisoi The Guardian.

Trump puhui koko kampanjansa ajan lämpimästi tarpeesta lisätä keskustelua Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Hän kyseenalaisti Naton perusajatukset, kuten sen, että hyökkäys yhteen Nato-maahan on hyökkäys kaikkiin Nato-maihin.

Fallon, joka puhui puolustusfoorumissa Kaliforniassa, varoitti Trumpin tulevaa hallintoa, ettei se vetäytyisi eristyksiin.

– On tärkeää, että Yhdysvallat säilyy suuntautuneena ulospäin, Fallon sanoi puheessaan.

Hän sanoi myös, että Nato-maat käyvät strategista kilpailua Venäjän kanssa.

– Venäjän toimet Ukrainassa ovat testanneet liittoumaa. Täytyy vain vierailla Naton itälaidalla huomatakseen ja ymmärtääkseen akuutin haavoittuvaisuuden tunteen. Ei ole mitään järkeä esittää, että tämä on normaalia toimintaa. Dialogi Venäjän kanssa on hyödyllistä, mutta pelotevaikutus on välttämätön, Fallon sanoo.

Hänen mukaansa Nato on maailman menestynein sotilasliitto, josta on yhtä paljon hyötyä USA:lle kuin Euroopalle.

– Olen samaa mieltä siitä, että monien Nato-maiden tulisi tehdä enemmän. 19 Nato-jäsentä käyttää vain 1,5 prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen. Yhdysvaltain veronmaksajan ei voi olettaa ottavan harteilleen kohtuutonta taakkaa, Fallon sanoo.