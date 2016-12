Syyrian pakolaiset sensuroivat minimipalkalla Facebookin jihadismisisältöä

Eräässä berliiniläisessä toimistotalossa työskentelee katseilta piilossa 600 ihmistä. Heidän tehtävänsä koskettaa 28 miljoonaa saksalaista ja 1,8 miljardia ihmistä muualla maailmassa. Tämän toimiston väki käy läpi Facebookin sisältöä ja etsii ja poistaa sieltä kielletyn materiaalin. Sensuurista vastaa alihankkijayritys Arvato.

Saksalainen Suddeutsche Zeitung (SZ) on päässyt kattavien tutkimusten jälkeen kurkistamaan Facebookin sensuurin kulissien taakse. Lehti kertoo reportaasissaan entisten ja nykyisten Arvaton työntekijöiden nimettömiin haastatteluihin perustuen, millä tavalla valvojat työskentelevät.

SZ on aiemmin paljastanut sille vuodettuja Facebookin sisäisiä ohjemuistioita. Niissä kerrotaan muun muassa, millä kriteereillä käyttäjien tuottamaa sisältöä arvioidaan ja esimerkiksi mitä Facebook pitää vihapuheena ja mitä ei. SZ luonnehtii Facebookin kehittäneen omat sananvapaussääntönsä. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä.

SZ:n haastattelemat työntekijät maalaavat synkän kuvan työstään. Facebookin sanelemia sääntöjä pidetään epäselvinä, työtaakka on kova ja moni kertoo kärsineensä vakavia psykologisia oireita näkemistään asioista.

– Olisin voinut ryhtyä saman tien nunnaksi sen jälkeen, kun näin lapsipornovideoita, eräs työntekijä kertoo.

Hän sanoo, ettei enää kykene olemaan intiimisti kumppaninsa kanssa.

Toinen Facebook-sensori sanoo nähneensä asioita, ”jotka saavat minut kyseenalaistamaan uskoni ihmisiin” kuten kidutusta ja eläimiin sekaantumista.

– Tiedän, että jonkun on hoidettava nämä hommat, mutta heidän täytyisi olla ihmisiä, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja jotka saavat apua, kun he tarvitsevat sitä, eräs kommentoi.

Yksi Facebookin sensuroijista kuvailee yhtiön sanelemia sääntöjä mahdottomiksi ymmärtää.

– Sanoin tiimiesimiehelleni, että tämä on hulluutta. Kuva on täynnä verta ja raakuuksia. Kenenkään ei pitäisi nähdä tällaista. Hän vastasi, että kyse on mielipiteestäni. Minun pitäisi ajatella, mitä Facebook haluaa. Meidän odotetaan ajattelevan kuin koneet.

SZ:n tutkimusten mukaan moni Berliinissä työskentelevistä sisältövalvojista ei puhu Saksaa vaan valvoo muun kielistä sisältöä. Palkat ovat vain hieman pakollista minimipalkkaa korkeammat. Arabiankieliseen tiimiin kuuluu SZ:n mukaan Syyrian pakolaisia, jotka arvioivat terroristipropagandaa ja esimerkiksi teloitusvideoita sisältävää materiaalia.

Alimman tason työntekijöiden kerrotaan arvioivan noin 2 000 päivitystä päivässä. Korkeammalla tasolla olevat valvojat analysoivat myös videoita. Niiden kohdalla poistamisesta on päätettävä kahdeksassa sekunnissa.

Arvaton mukaan Facebook vastaa kaikesta asiaan liittyvästä kommentoinnista. Facebook on joko kieltäytynyt kommentoimasta SZ:n kysymyksiä tai antanut epämääräisiä vastauksia.