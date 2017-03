Me olemme jo uusi ihmissuvun laji Homo Evolutis, kuuluu tiedevaikuttajan pommiväite

Suosittua tiedekirjailijaa, futuristipuhujaa ja liikemiestä Juan Enriquezia on haastateltu Singularity Hubissa. Enriquezin teesejä on, että ihminen voi tänään päättää täysin, mitä maapallolla elää - ja hänen mukaansa geenien parantelu on eettinen velvollisuutemme.

Lähes kaikkien lajien geenejä voidaan jo nyt muuttaa ja mahdollisesti luoda uusia lajeja. Tulevaisuudenkuvana ovat taiteilijat, jotka kirjoittavat genomeja kuten aiemmin kirjailijat säkeitä.

Juan Enriquezin mukaan maailmassa evoluutiota eivät enää ohjaa luonnon prosessit vaan ihmisen valinnat. Niinpä on syntynyt myös kokonaan uusi ihmislaji.

Seuraavaksi siitä - meistä - kitketään geneettisiä sairauksia, sen elinaikaa pidennetään ja sitä muokataan kestämään elämää Marsissa.

– On maailma jossa pääasialliseksi päättäjäksi siitä mikä elää ja kuolee tulevat ihmiset. Se on epäluonnollisen valinnan maailma, koska ihmiset pitävät mieluummin koiria ja kissoja kuin käärmeitä ja karhuja. Se on maailma jossa laitamme geenejä bakteereihin, kasveihin ja eläimiin tarkoituksiamme varten. Tämä on älykkään suunnittelun maailma, eikä sillä ole mitään tekemistä satunnaisten mutaatioiden kanssa, Juan Enriquez tekee eroa luonnonvalintaan ja Charles Darwiniin.

Enriquezin mukaan ihmissuvun historiassa on ollut ainakin 32 lajia. Nykyihminen on elänyt ainakin viiden kanssa. Uusi laji ei siten ole epätavallista tai luonnotonta, vaan paluu normaaliin tilaan.

Juan Enriquezin mukaan Homo Evolutisin rajoja ja syntyaikaa on vaikea määritellä. Darwinillakin oli vaikeuksia lajien määrittelyssä.

– Kuvittele että voisit saada aikakoneen, istua isovanhempiesi seuraan kun he olivat 17 ja puhua kukista ja mehiläisistä. Kertoisit maailmasta jossa on normaalia ja luonnollista harrastaa seksiä saamatta lapsia. Se on täysin ennenkuulumatonta luonnon historiassa. Kuvailisit maailmaa jossa voit keinotekoisesti jäädyttää spermaa ja munasoluja, saada lapsen tarvitsematta fyysistä kontaktia. Voisit jatkaa kuvailemalla maailmaa jossa voit saada lapsen 50 vuotta sen jälkeen kun se on siitetty, erottaen syntymisen ajasta.

– Tällaisten tilanteiden myötä periaatteessa jopa kaikkein perustavimmat elämän alueet, joita isovanhempamme pitivät varmoina, ovat täysin toiset tänään. Niinpä meidän isovanhempamme todennäköisesti näkisivät meidän jo olevan eri lajia.

Juan Enriquezin mielestä askeleet tämän tulevaisuuden suuntaan on otettava tai emme tule elämään tarpeeksi pitkään, jotta voimme matkustaa avaruuden halki tai parantamaan syöpää tai Alzheimeria. Hän toivoo geenitekniikalla käytävän nopeasti eräiden hirvittävien tautien kimppuun.

– Kystisen fibroosin aiheuttaa yksi kirjain 3,2 miljardin joukossa, se on jotain jonka voimme poistaa tällä kehityksellä. Sirppisoluanemia, verenvuototauti ja syöpägeenit ovat muita esimerkkejä.

– Lisäksi, on ominaisuuksia jotka saattavat tehdä meistä kestävämpiä säteilylle, ja sitä halutaan, jos aiomme koskaan asuttaa Marsin.