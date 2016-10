Espanjan pääministeriksi Mariano Rajoy

Espanjan parlamentti on äänestänyt maan pääministeriksi lauantaina konservatiivipuolueen (PP) johtajan Mariano Rajoyn. Asiasta kertovan BBC:n mukaan Rajoy voitti vaalin äänin 170-111 (68 poissa). Pääministerin valinta tarkoittaa, että Espanjalla on nyt ensimmäinen toimiva hallitus sitten viime joulukuun. Rajoy on toiminut joulukuun vaalien jälkeen toimineen toimitus

Espanja on siis ollut ilman hallitusta 10 kuukauden ajan. Maassa on tuona aikana pidetty kahdet parlamenttivaalit, ja jos pääministerin valintaa ei olisi nyt tehty, edessä olisi ollut kolmannet vaalit. Valinta onnistui, kun maan toiseksi suurin puolue sosialistit (PSOE) lupasi olla äänestämättä Rajoyta vastaan.

Rajoyn hallitus on vähemmistöhallitus, jolla uskotaan olevan suuria haasteita edessään. Rajoyn johtama konservatiivit on maan suurin puolue, mutta sillä on parlamentin 350 paikasta vain 134 paikkaa.

Vähemmistöhallituksen toimintamahdollisuuksien lisäksi Rajoyn haasteena on Espanjan talous. Maalla on EU-alueen toiseksi korkeimmat työttömyyslukemat Kreikan jälkeen.

61-vuotias Rajoy valittiin puolueensa johtajaksi vuonna 2004 ja ensimmäisen kerran Espanjan pääministeriksi vuonna 2011. Vuoden 2015 joulukuun vaalien jälkeen Rajoy toimi väliaikaisen toimitusministeristön pääministerinä.