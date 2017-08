Turkin presidentti jatkaa vallan keskittämistä itselleen, otti haltuunsa maan tiedustelupalvelun

Itsevaltaisista otteista arvosteltu Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on ottanut haltuunsa maan tiedustelupalvelun. Asiasta uutisoi muun muassa Politico.

Turkin MIT-tiedustelupalvelu raportoi toiminnastaan jatkossa suoraan presidentille. Aiemmin toimintaa valvoi Turkin pääministeri.

Asiantuntijoiden mukaan siirto tarjoaa Erdoğanille mahdollisuuden seurata Turkin kotimaista ja ulkomaista tiedustelutoimintaa.

Erdoğan ilmoitti jo viime vuoden epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen, että hän ottaa valvontaansa maan asevoimat ja tiedustelutoiminnan. Vielä viime vuonna hän kuitenkin sanoi tuovansa asian parlamentin käsiteltäväksi.

Parlamentin sijaan asiasta päätti nyt Erdoğan itse presidentillisellä asetuksella. Turkissa on edelleen käynnissä poikkeustila, joka julistettiin vallankaappausyrityksen jälkeen. Poikkeustila antaa Erdoğanille ja häntä tukeville ministereille oikeuden ohittaa parlamentti useissa lainsäädäntö- ja hallintokysymyksissä. Erdoğan on käyttänyt mahdollisuutta useasti kuluneen vuoden aikana ja erottanut valtaoikeuksien turvin muun muassa useita virkamiehiä, joiden hän on katsonut olleen osallisia kaappausyritykseen.

Erdoğan allekirjoitti Politicon mukaan perjantaina myös useita muita presidentillisiä asetuksia, jotka muun muassa siirtävät pois virastaan lähes 1000 sotilas- ja siviilivirkamiestä sekä sulkevat kolme kurdien mediayhtiötä.