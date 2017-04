Henkilöllisyys varmistui: häntä epäillään Pietarin pommi-iskusta

Pietarin pommi-iskusta epäillyn henkilöllisyys on vahvistunut. Asiasta kertoo CNN.

Venäjän viranomaisten mukaan iskusta epäillään 22-vuotiasta Akbarjon Djalilovia. Viranomaiset sanovat Djalilovin olevan vastuussa myös Ploshtshad Vosstanijan asemalle jätetystä pommista, joka saatiin purettua ennen sen räjähtämistä.

Djalilov on lähtöisin Kirgisiasta. Hän on myös Venäjän kansalainen ja on asunut maassa useita vuosia. Venäjän lisäksi myös Kirgisian viranomaiset ovat kertoneet iskusta epäiltävän Djalilovia.

Mikään terroristijärjestö ei vielä ole ilmoittautunut iskun tekijäksi. Osa asiantuntijoista arvoi, että terroristijärjestö ISIS saattaa olla iskun takana. Muslimienemmistöinen Kirgisia on aiemmin kertonut, että ISIS on rekrytoinut satoja taistelijoita alueelta.

Toinen vaihtoehto on, että isku liittyy Tšetšenian tilanteeseen. CNN:n haastatteleman terrorismiasiantuntijan Bobby Chaconin mukaan ISIS on yleensä välittömästi ilmoittautunut iskujensa tekijäksi.