"Tätä näin hänen silmissään" - ennen julkaisemattomat kuvat juuri presidentiksi valitusta Vladimir Putinista

Kuuluisa amerikkalainen valokuvaaja Peter Turnley lähti vuoden 2000 toukokuussa Venäjälle kuvaamaan juuri valtaan noussutta presidentti Vladimir Putinia.

Hän kertoo kokemuksistaan Daily Beastin kirjoituksessaan ‘I Looked Into Putin’s Eyes and This Is What I Saw’. Otsikko on viittaus presidentti George W. Bushin kertomaan, jonka mukaan hän 2001 katsoi Putinia silmiin ja näki hänen sielunsa.

Daily Beast on samalla julkaissut Peter Turnleyn ennennäkemättömiä kuvia tuoreesta presidentti Putinista. Kuvat ja kirjoitus löytyvät tämän linkin takaa.

Kuvat syntyivät osin hyvän onnenkin ansiosta. Turnley lähti Venäjälle saatuaan suurelta amerikkalaislehdeltä tilauksen Putinia koskevasta valokuvaesseestä. Mitään ennakkojärjestelyjä ei kuitenkaan tehty.

Moskovassa mies pääsi mukaan Putinia seuraavaan Venäjän median porukkaan, joka oli juuri lähdössä presidentin perässä Kurskiin.

– Minulle teroitettiin moneen kertaan, että kuvaussääntöjä olisi noudatettava tiukasti. Päivä alkoi rutiinitapahtumilla. Sitten Putin meni pienelle kaupungintalolle tapaamaan pormestaria. Ulkona huomasin, että joukko venäläisiä turvamiehiä seisoi väkijoukossa vauvaa kantavan naisen vieressä.

Kokenut kuvaaja haistoi tilaisuutensa ja asettui asemiin. Hän oli oikeassa. Hetkeä myöhemmin presidentti asteli suoraan naisen ja lapsen luo ja Turnley pääsi räpsimään kuvia Putinista väkijoukossa.

Hän kertoo käyttäneensä kyynärpäitään, kun muut kuvaajat pyrkivät apajille.

– Sitten joku huusi venäjäksi. Kaksi parimetristä miliisiä kirjaimellisesti nosti minut ilmaan ja kantoi pois aukiolta. Venäläinen lehdistösihteeri käski heitä laskemaan minut alas, mutta sain katseen, joka kertoi selvästi, että olin rikkonut sääntöjä pahasti.

Moskovassa pettynyt Turnley sai tietää, että hänen ystävänsä, tunnettu NBC:n uutisankkuri Tom Brokaw oli tulossa kaupunkiin haastattelemaan Putinia.

Turnley soitti Brokawille ja lyöttäytyi samaan seurueeseen.

Pinssi mursi jään

Moskovassa Peter Turnley sai tietää pamauttaneensa Kurskissa kyynärpäällään viiden edellisen Venäjän ja Neuvostoliiton valtionpäämiehen henkilökohtaista kameramiestä.

– Haastattelupäivän suurin huoli oli, että Kremlin kuvaaja olisi läsnä ja heittäisi minut pihalle. Otin sen ehkäisemiseksi mukaan kaksi signeerattua kirjaani. Kuinka ollakaan, hän oli ensimmäinen ihminen, jonka näin, kun astuimme huoneeseen, Turnley muistelee.

Kääntäjä vilahti ennalta sovitusti Kremlin kuvaajan luo, pyysi vuolaasti anteeksi amerikkalaisen puolesta ja ojensi kirjat hänelle.

– Hän näytti kovin hämmentyneeltä ja tuli suoraan luokseni. hän sanoi, että koska olin sen luokan ammattilainen, halusi hän osoittaa oman ammattimaisuutensa ja että minun piti odottaa pari minuuttia.

Palattuaan kuvaaja kiinnitti Turnleyn takin rinnukseen punaisen kultakoristeisen pinssin. Se oli harvinainen Moskovan olympialaisten KGB:n turvallisuusryhmän merkki.

Hetken päästä alkoi Putin-haastattelu. Sen jälkeen presidentti kutsui Tom Brokaw'n kanssaan teelle omaan työhuoneeseensa. Turnley tuppasi mukaan.

Siellä hän kysyi Putinilta, saisiko hän ottaa kuvia. Ne olivat ensimmäiset tällaiset kuvat tuoreesta presidentistä.

– Kun hän nousi seisomaan, tajusin, että hän on hyvin lyhyt. Hän tunnisti selvästi pinssini ja kysyi, mistä olin sen saanut. Kerroin hänelle ja hän kikatti. Yllätyin erittäin kiusaantuneesta ja melkein lapsellisesta naurusta, joka oli ristiriidassa televisiossa ja mediassa näkemäni vaikuttavan hahmon kanssa.

Vladimir Putin poseerasi sen jälkeen kuvaajalle takkansa ääressä. Syystä tai toisesta tuolloin ainutlaatuisia kuvia ei koskaan julkaistu missään. Kuvia tilannut amerikkalaismedia ei myöskään selittänyt, miksi näin päätettiin.

– Mutta nyt kun presidentti (Donald) Trump on tavannut Putinin, vaikutti minusta siltä, että nyt olisi hetki julkaista ne.

Turnley muistelee monien poliitikkojen puhuneen siitä, mitä he näkivät katsoessaan Putinia silmiin.

– Nämä 17 vuotta sitten otetut kuvat ajalta, jolloin Putin nousi ensi kertaa valtaan näyttävät, mitä minä näin.