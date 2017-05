Emmanuel Macronin puolue julkaisi 428 ehdokkaan nimet – ei tunnettuja oikeistolaisia

Keskeinen kysymys Emmanuel Macronin menestymisen kannalta on ollut se, saako hän kansalliskokousvaaleihin kunnollisen ehdokaslistan – ja tuleeko listalle tunnettujen entisten sosialistien lisäksi myös loikkareita keskustaoikeistolaisesta tasavaltalaispuolueesta.

Jos Macron aikoo saada ohjelmassaan luvatut laajat talousuudistukset läpi, hän tarvitsee La République en marche! -puolueelle enemmistön kansalliskokoukseen.

Puolueen pääsihteeri, entinen sosialisti Richard Ferrand, lupasi jo vuosi sitten, että puolue löytäisi ehdokkaan jokaiseen Ranskan 577 vaalipiiristä, joista kustakin valitaan yksi edustaja kansalliskokoukseen.

Nyt ehdokkaita kuitenkin julkistettiin vasta 428. Niiden joukossa on lukuisia entisiä sosialisteja, mutta vain kahdeksan entistä keskustaoikeistolaisen tasavaltalaispuolueen jäsentä.

Le Monde toteaa, että nyt julkistettujen nimien joukossa on nyt kahdeksan vähemmän tunnettua tasavaltalaispuolueen nimeä kuten aiemmin UMP:nä tunnetun tasavaltalaispuolueen nuorisoliiton entinen puheenjohtaja Marie Guevenoux, mutta isoja oikeistonimiä puolue ei ole vielä listoilleen saanut.

Peli ei ole oikeiston houkuttelun suhteen vielä kokonaan menetetty, sillä loput 149 nimeä puolue aikoo julkistaa ensi viikon keskiviikkoon mennessä.

Macronin tiimin strategia on ollut jättää nimeämättä toistaiseksi sellaisiin vaalipiireihin ehdokkaita, joissa istuva edustaja saattaa loikata En Marchen listoille.

Tällainen vaalipiiri on esimerkiksi Euren ensimmäinen piiri, jonka kansalliskokousedustaja on entinen maatalousministeri, tasavaltalaispuoluetta edustava Bruno Le Maire, jonka odotetaan asettuvan ehdolle En Marchen listoilta.

Vastaavia ehdokkaita ovat tasavaltalaispuolueen maltillista siipeä edustavat Gilles Boyer, Thierry Solère, Pierre-Yves Bournazel, Franck Riester ja Laure de La Raudére.

En Marchella on lupauksensa mukaisesti yhtä paljon miehiä ja naisia ehdokkaina. Ehdokkaiden keski-ikä on vain 46 vuotta, mikä on Ranskan politiikassa vähän. Yli puolet ehdokkaista ei ole aiemmin ollut mihinkään julkiseen virkaan ehdolla.

Ranskan kansalliskokousvaalit järjestetään 11. ja 18. kesäkuuta.