Videolla singotaan rekkoja lentotukialuksen raidetykkilaitteella mereen

The International Spectator twiittasi äsken alla ylempänä näkyvän minivideon ilmeisesti lentotukialus USS Gerald Fordin lähestyvän käyttöönoton merkeissä.

Erikoisen videon retwiittasi muiden mukana Suomessa puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg.

Katapulttivideo on ilmeisesti vuodelta 2015. Siinä on kyse EMALS-laukaisujärjestelmän harjoituksista lentotukialuksen kannella. Raidetykin tavoin toimivan EMALSin on määrä singota lennokkeja ja hävittäjiä sähköisesti aluksen kannelta.

Alempana oleva USA:n laivaston video näyttää, mitä harjoituksissa kannelta katsoen tapahtuu. Rekalta näyttävä, mereen singottava punainen kappale onkin eräänlainen painava "kelkka".

USA:n laivaston on kerrottu saavan USS Gerald Fordin käyttöön huhtikuussa. 13 miljardin dollarin lentotukialus on maailman kaikkien aikojen kallein alus ja yksi suurimmista sotalaivoista.