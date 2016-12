Donald Trumpin suunniteltiin tulevan puoluekokoukseen elefantin selässä

Elefantti on USA:n republikaanien tunnuseläin.

Donald Trumpin varhaisena tukijana USA:n presidentinvaaleissa toiminut Newt Gingrich piti Heritage Foundationin tilaisuudessa trumpismista huomiota herättäneen esitelmän. Se on katsottavissa alla olevalta videolta.

Newt Gingrich kertoo noin kohdassa 25:30 Donald Trumpin showmiehen kyvyistä, kun meneillään oli keväällä Floridan esivaali.

– Hän myy Trump-viiniä, Trump-vettä, Trump-pihvejä... Toinen asia, jota hän teki, oli tv-yhtiöiden testaus. Hillary (Clinton) alkoi puhua - en ole koskaan Amerikan historiassa nähnyt samaa - eikä yksikään tv-yhtiö seuraa Clintonia, koska he ymmärtävät että klikkaajan aikakaudella kaikki lähtisivät pois koska he haluavat nähdä mitä Trump tuo, Newt Gingrich kuvailee.

– Tuoko hän kamelin? Kuka tietää mitä hän tekee seuraavaksi?

GIngrich sanoo yhden oman suuren näytelmänsä kampanjassa olleen, kun hän haastoi Trumpia ratsastamaan elefantilla puoluekokoukseen.

– Jopa hänen showmieskyvyillään, hänelle tuli siinä raja vastaan..., Gingrich toteaa.

– Täytyy muistaa että hänellä on vaistonvarainen halu hallita täysin mediaa. Ainoa toinen presidentti, jolla on vastaava Trumpin totaalisuus, on Abraham Lincoln.

Gingrichin mielestä Trump tarjoili medialle "jäniksiä", jotta media ei itse kehittänyt niitä.

Hän ajaa ylitsesi

Toisessa kohdassa Newt Gingrich kertoo, miten hänelle ihmeteltiin, mikseivät republikaanien esivaaliehdokkaat käyneet Donald Trumpin kimppuun.

– Yritä tehdä se Donald Trumpille ja hän ajaa ylitsesi. Se on toivotonta, Gingrich sanoo

– Donald Trump on The Revenant -elokuvan harmaakarhu. Jos saat hänen huomionsa, hän herää, tulee luoksesi, puree kasvojasi ja istuu päällesi. Ehdokkaat katselevat tätä ja sanovat "no ei, enpä minä, antaa karhun syödä, en halua vaivata heitä".

Newt Gingrichin mielestä äänestäjät olivat päättäneet haluta jonkun, joka potkaisee pöydän nurin. Eri ehdokkaat kuitenkin tulivat esiin yksi kerrallaan ja sanoivat kukin tehneensä kovasti töitä esimerkiksi kuvernöörinä tai Washington D.C.:ssa.

– "Se siitä, seuraava", Gingrich kuvaili äänestäjien ajatuksia.

– Donald Trump käveli lavalle, potkaisi pöydän nurin ja käveli pois. Teoreettisesti puhuen.