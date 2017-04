Ecuadorissa kiista presidentinvaalin tuloksesta

Ecuadorin presidentinvaalit ovat päättyneen kiistaan ääntenlaskun tuloksesta.

Entinen varapresidentti, hallitsevan sosialistipuolueen Lenin Moreno on juhlinut voittoaan saatuaan äänistä hiukan yli 51 prosenttia, kun lähes kaikki äänet oli laskettu.

Hänen haastajansa, konservatiivipuolueen Guillermo Lasso ehti kuitenkin myös aloittaa omat voitonjuhlansa, kun ovensuukysely ennusti hänelle voittoa.

Lasso on esittänyt syytöksiä vaalivilpistä. Hän on vaatinut äänten uudelleenlaskua ja kutsunut kannattajiaan kaduille osoittamaan mieltään.

– Mitä he eivät saaneet vaaleissa, he yrittävät saada voimalla, on maan väistyvä presidentti Rafael Correa todennut konservatiiveista BBC:n mukaan.

Vasemmistolainen Correa valittiin presidentiksi vuonna 2007, ja Morenon valinta tarkoittaisi vasemmiston vallan jatkumista Ecuadorissa.