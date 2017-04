Ecuadorissa äänestetään uudesta presidentistä kireissä tunnelmissa

Vaalien haastaja on oikeiston ehdokas Guillermo Lasso.

Ecuadorissa äänestetään tänään presidentinvaaleissa, joissa haetaan seuraajaa maata vuosikymmenen hallinneelle Rafael Correalle, kertoo Washington Post.

Vasemmistolainen Correa jättää jälkeensä jakautuneen maan ja ristiriitaisen perinnön. Ecuadorin talous on paremmalla tolalla kuin monessa muussa sosialistien perinnön alla kipuilevassa Etelä-Amerikan valtiossa, mutta elintaso on maan öljyvaroista huolimatta mataja ja iso osa ecuadorilaisista toivoo muutosta nykymenoon. Öljyn hinnan lasku on lisäksi heikentänyt myös maan talousnäkymiä.

Istuva presidentti Correa tukee vaaleissa entistä varapresidenttiään Lenín Morenoa, joka voitti vaalien ensimmäisen kierroksen 39 prosentin äänisaaliilla. Moreno olisi tarvinnut ensimmäisellä kierroksella vain prosenttiyksikön enemmän ääniä tullakseen valituksi suoraan ilman toista kierrosta.

Morenon haastaja vaaleissa on oikeiston Guillermo Lasso. Konservatiivinen Lasso on entinen investointipankkiiri, jonka kampanja yrittää iskeä maan talousvaikeuksiin ja Correan kovaotteiseen johtamistyyliin kammetakseen vasemmiston irti vallasta.

Oikeiston ehdokkaat ovat voittaneet viime aikoina vaalit myös Perussa ja Argentiinassa ja Ecuadorissa Lasso on noussut mielipidemittauksissa aivan Morenon kantaan. WP:n mukaan Ecuadorin vasemmisto näkeekin ulosanniltaan maltillisen Morenon parhaana mahdollisuutenaan katkaista oikeiston voittokulku Etelä-Amerikassa.

Ecuadorin vaaleja seurataan tarkkaan myös Lontoossa, jossa Wikileaksin perustaja Julien Assange on majaillut Ecuadorin suurlähetystössä jo lähes viisi vuotta välttääkseen luovutuksen Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin, joissa häntä epäillään useista rikoksista. Oikeiston Lasso on sanonut, että Assange joutuu lähtemään suurlähetystöstä, jos hän nousee presidentiksi. Samalla hän on kuitenkin luvannut antaa Assangelle 30 päivää aikaa etsiä uutta turvapaikkaa ja osallistua myös itse keskusteluihin.