Tämä harvinainen erikoiskone käy ilmasta elektronista sodankäyntiä ISIS:iä vastaan

Wikimedia Commons U.S. Air Force

EC-130H Compass Call on yksi USA:n elektronisen sodankäynnin pääkoneista.

USA:n ilmavoimien mukaan EC-130H on aktiivisessa käytössä ISIS:n vastaisissa operaatioissa Irakissa.

Signaalien seuraamisen, estämisen ja häirinnän lisäksi koneessa pystytään seuraamaan ja tukkimaan matkapuhelinten ja muiden langattomien laitteiden toimintaa.

Aviationist lainaa ilmavoimien tiedotteesta laivueen everstiluutnantti Jack Koslovia: "jos et voi puhua, et voi taistella". Koslovin mukaan he estävät ISIS:n kyvyn komentaa ja ohjata voimiaan.

EC-130H:ssa kerrotaan olevan 13-14 henkilöä, joista neljä linqvistiä eli kielen osaajaa.

ISIS käyttää viestintäänsä ja myös pommien räjäyttämiseen matkapuhelimia. EC-130H:n varustuksen kerrotaan voivan havaita kaikki kohteet ja tukkivan niistä haluamansa.

EC-130 -koneita on vain muutamia. Koneiden salaisista tehtävistä ja kyvyistä johtuen niistä on kerrottu vain vähän.