Tupakointisairaudet vievät maailman terveysrahoista kuusi prosenttia

Tupakoinnin aiheuttamat sairaudet ja niiden hoitaminen vievät tuoreen selvityksen mukaan arviolta 6 prosenttia terveydenhuoltoon käytettävistä varoista ympäri maailmaa. Kun mukaan lasketaan tupakkasairauksista johtuvat tuotannolliset vaikutukset, kokonaisuudessaan summa on yli 1 300 miljardia euroa vuodessa, kertoo uutispalvelu Duodecim.

Tobacco Control -lehden julkaisema selvitys on Duodecimin mukaan merkittävä, koska vastaavaa globaalia tutkimusta ei ole tehty tätä ennen. Tupakoinnin taloudellisia vaikutuksia on tutkittu, mutta lähes yksinomaan varakkaissa länsimaissa, vaikka tupakointi on yhä suuremmissa määrin köyhempien maiden ongelma.

Nyt julkaistu analyysi kattaa 152 maata ja 97 prosenttia maailman tupakoitsijoista, ja siinä huomioitiin tupakoinnin suoraan aiheuttamien hoitokulujen lisäksi myös menetettyjen työvuosien ja työkyvyttömyyden aiheuttamat epäsuorat vaikutukset.

Tutkijat pitävät tuloksiaan uskottavina ja pitävät hyvin todennäköisenä, että luvut olisivat vielä suurempia, jos analyysissä olisi mukana passiivisen tupakoinnin ja nuuskatuotteiden vaikutukset.

Tupakoinnin vastaiset toimet ovat vähentäneet tupakan aiheuttamia kuolemia, mutta suotuisasta kehityksestä huolimatta WHO:n arvioiden mukaan tupakkaan kuolee joka vuosi edelleen noin kuusi miljoonaa ihmistä.

Suomessa miesten tupakointi on Duodecimin mukaan vähentynyt tasaisesti jo monen vuosikymmenen ajan, mutta naisten tupakointi on pysynyt lähes samalla tasolla 1980-luvulta saakka. Suomalaismiehistä tupakoi päivittäin 17 prosenttia ja naisista 14 prosenttia.

Uutispalvelu Duodecim