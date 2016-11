Näillä sanoilla kidutuksesta huippukenraali yllätti Donald Trumpin

Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump (r.) kertoo New York Timesin jättihaastattelussa tapaamisestaan eläkkeellä olevan kenraalin James Mattisin kanssa. Koko haastattelu löytyy litteroituna tästä.

Lempinimellä ”Mad dog” (hullu koira) tunnettu maineikas merijalkaväen kenraali on Trumpin mahdollinen valinta Yhdysvaltojen tulevaksi puolustusministeriksi.

Haastattelussa tulevalta presidentiltä kysytään hänen mielipidettään kidutukseen ja etenkin vesikidutukseen.

– Kenraali Mattis on voimakas ja erittäin kunnianarvoisa mies. Keskustelimme pitkään ja kysyin häneltä saman kysymyksen, hän vastaa.

– Hän sanoi - ja olin yllättynyt - hän sanoi: ”En ole koskaan pitänyt sitä hyödyllisenä. Olen huomannut, että pärjään paremmin askilla tupakkaa ja parilla kaljalla kuin kidutuksella”.

Donald Trump kertoo vaikuttuneensa vastauksesta.

– Olin yllättynyt, koska hänet tunnetaan kaikkein kovimpana tyyppinä. En sano, että se muutti mieleni/mieheni (New York Times on kirjoittanut kohtaan sanan ”man”). Meillä on (vastassamme) porukkaa, jotka mestaavat ja hukuttavat ihmisiä teräshäkeissä, ja me emme saa harjoittaa vesikidutusta. Sanon teille kuitenkin sen, että vaikutuin vastauksesta.

Tuleva presidentti kommentoi myös Mattisin asemaa mahdollisena puolustusministeriä.

– Tapasin monia muitakin kenraaleja ja he sanovat, että hän on kaikkein paras. Häntä harkitaan hyvin vakavasti puolustusministeriksi.

– Mielestäni nyt on ehkä kenraalin vuoro. Katsokaa, mitä tapahtuu. Emme voita. Emme pysty lyömään ketään. Emme voita enää missään. Emme voita rajalla, emme voita kaupassa emmekä todellakaan voita sotilaallisesti.