Donald Trump: Tästä Vladimir Putin ei minussa pidä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi pitkässä CBN Newsin haastattelussaan tapaamistaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Presidentit keskustelivat ensi kertaa kasvotusten Hampurin G20-kokouksessa viime viikonloppuna. Tapaamisessa käytyjen neuvotteluiden sisällöstä on julkaistu ristiriitaisia tietoja.

Verkkouutiset keräsi alle Trumpin Putin-lausunnot kokonaisuudessaan.

– Hän haluaa Venäjän parasta ja minä haluan Yhdysvaltojen parasta. Uskon, että Syyrian kaltaisessa tapauksessa, jossa voimme tehdä yhteistyötä, saada aikaan tulitauon - ja on monia muita tapauksia, joiden kohdalla toimeen tuleminen voi olla hyvin positiivinen asia, mutta Putin tulee aina ajamaan Venäjän asiaa, Trump Yhdysvaltojen asiaa, ja näin se vain on.

– Joskus asioissa ei tulla toimeen ja joskus tullaan, mutta meillä oli hyvä kokous. Se oli tapaaminen kasvokkain, se oli pitkä tapaaminen. Se kesti kaksi tuntia 15 minuuttia. kaikki yllättyivät sen kestosta, mutta se oli hyvä asia eikä huono asia.

– Kyllä. Mielestäni tulemme toimeen erittäin hyvin ja se on mielestäni hyvä asia. Se ei ole huono asia. Ihmiset sanoivat "ei heidän pitäisi tulla toimeen keskenään". Ketkä näin sanovat? Mielestäni tulemme toimeen todella, todella hyvin. Me olemme valtaisan voimakas ydinasevaltio ja niin ovat hekin. Ei käy järkeen, ettei meillä olisi jonkin tason suhteita.

– Mielestäni meillä oli loistava kokous. Eräs asia, jonka teimme, oli tulitauon saaminen tärkeään osaan Syyriaa, jossa oli meneillään suunnaton sekasorto ja suunnaton tappaminen. Ja muuten, tästä on nyt neljä päivää. Tulitauko on pitänyt neljä päivää. Aiemmat tulitauot eivät ole kestäneet lainkaan. Tämä johtuu siitä, että presidentti Putin ja presidentti Trump tekivät diilin ja se on pitänyt. En tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä siellä alkaa taas ammuskelu samalla kun juttelemme. Tämä (tulitauko) on kuitenkin kestänyt toisin kuin kaikki muut tulitauot, jotka eivät merkanneet mitään.

– Tämä oli mahtava asia, joka tapaamisesta seurasi. Mielestäni tapaamisesta on seurannut paljon asioita, mutta uskon, että on tärkeää ylläpitää vuoropuhelua. Jos vuoropuhelua ei ole, merkitsee se paljon ongelmia meidän maallemme ja heidän maalleen. Mielestäni tarvitsemme vuoropuhelua. Tarvitsemme vuoropuhelua kaikkien kanssa.

– Olemme maailman voimakkain valtio ja meistä tulee aina vain voimakkaampia koska olen kunnon armeijaihminen. Jos Hillary (Clinton) olisi voittanut, olisi esimerkiksi armeijamme tuhottu. Energiamme olisi paljon kalliimpaa. Tästä Putin ei minussa pidä ja tämän takia sanonkin, "miksi hän minut haluaisi?". Olen alusta alkaen halunnut vahvan armeijan eikä hän halua nähdä sellaista.

– Ja olen halunnut alusta alkaen halunnut vesisärötystä (fracking) ja kaikkea muuta, jotta energian hinnat saadaan alas ja luodaan valtavasti energiaa. Meistä tulee omavaraisia, melkein olemme jo. Me alamme viedä energiaa - hän ei halua sitä. Hän olisi halunnut Hillaryn, koska hän (Hillary) tahtoo tuulimyllyjä. Hän olisi mieluummin valinnut sen, koska energian hinnat nousisivat ja Venäjä on vahvasti riippuvainen energiasta, kuten tiedät.

– Joten teen paljon sellaista, mikä on sen vastakohta, mitä hän (Putin) haluaa. Sanotaan, että hän olisi mieluummin ottanut Trumpin, minun mielestäni "todennäköisesti ei", koska minä haluan vahvan armeijan. Tiedäthän, että hän (Clinton) ei olisi käyttänyt rahaa armeijaan. Kun haluan valtavasti energiaa, avaamme maakaasun, avaamme vesisärötyksen, kaikki ne asiat, mitä hän (Putin) vihaisi, mutta kukaan ei koskaan mainitse tätä.