Näin John McCain kaatoi republikaanien yrityksen muuttaa Obamacarea – video

Republikaanien viimeisin yritys kaataa Obamancareksi nimetty terveydenhuoltojärjestelmä epäonnistui perjantaina Yhdysvaltain senaatissa, kun demokraattien lisäksi kolme republikaania äänesti muutosesitystä vastaan.

Ratkaisevan äänen lakiesitystä vastaan antoi republikaanien veteraanisenaattori John McCain, jonka ratkaisusta kuvattu video on noussut USA:ssa republikaanien kaaoksen symboliksi. Republikaanipresidentti Donald Trumpin lisäksi puolueella on enemmistö sekä kongressissa että senaatissa, mutta sen kyky viedä läpi lainsäädäntöä on ollut huono.

Perjantaina epäonnistuneen kolmannen esityksen mukaan Obamacarea ei olisi kaadettu kokonaan, vaan ainoastaan sen kaikkein kiistellyimpiä kohtia olisi muutettu. Esitys kaatui äänin 51–49.

CNN:n kokoamalta videolta näkyy dramaattisena kuvailtu hetki, jolloin vaa'ankieliasemassa ollut McCain kävelee puhemiehen luokse ja ilmaisee kantansa kääntämällä peukalonsa alaspäin. Videolta näkyy myös demokraattien hillitty riemu lain kohtalon käytännössä ratkettua sekä republikaanijohdon pettymys.